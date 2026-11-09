영암군, 한석봉과 어머니 이야기 담은 그림책 '쓱쓱쓱, 잘 쓰는 호야' 출간

영암군이 조선시대 명필 한호(한석봉)와 어머니의 이야기를 담은 그림책 '쓱쓱쓱, 잘 쓰는 호야'를 출간했다고 9일 밝혔다.

이번 그림책은 글씨 공부를 게을리하던 호야가 어머니와의 떡 썰기 내기를 통해 자신의 부족함을 깨닫고, 꾸준한 노력으로 명필이 되는 이야기를 담았다.

특히 한호가 어린 시절 영암에서 글씨를 익히고, 어머니 백인당이 독천장에서 떡장사를 하며 아들의 공부를 뒷바라지했다는 지역의 옛이야기를 소개한다. 그림은 100여 권의 그림책과 동화책에 참여한 김중석 작가가 맡았다.

▲영암군 『쓱쓱쓱, 잘 쓰는 호야』 출간ⓒ영암군

영암군은 앞서 '열두 번 노는 날', '배짱 좋은 옹기촌 사람들', '특별한 꿀과 특별한 친구', '바위틈 별천지', '나는 기다려요', '별을 찾는 아이', '숲을 어루만지는 손', '낳낳낳, 낳는 바위', '솟솟솟, 솟는 구멍' 등 지역의 역사와 문화를 담은 그림책 9권을 펴냈다. 이번 신간은 열 번째 그림책으로, 지역에 전해 내려오는 이야기를 어린이들이 쉽게 접할 수 있도록 제작했다.

최진석 영암군 인재육성체육과장은 "영암에 전해 내려오는 옛이야기를 어린이들이 그림책으로 쉽고 재미있게 만날 수 있도록 했다"며 "앞으로도 지역의 역사와 문화를 담은 이야기를 발굴해 어린이들과 나누겠다"고 말했다.