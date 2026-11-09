GH, ‘2026 대한민국 일자리 어워드’ 행안부 장관상 수상

경기주택도시공사(GH)가 기업 성장 지원과 취업취약계층 고용 확대 등 양질의 일자리 창출 성과를 인정받아 ‘2026 대한민국 일자리 어워드’에서 공공기관 부문 행정안전부 장관상을 수상했다.

9일 GH에 따르면 대한민국 일자리 어워드는 지역경제 혁신박람회와 연계해 양질의 일자리 창출에 기여한 지방자치단체와 공공기관을 선정하는 상이다. 올해는 전국 94개 기관이 참여했으며, 심사를 거쳐 지자체 8곳과 공공기관 5곳 등 모두 13개 기관이 수상기관으로 선정됐다.

▲경기주택도시공사 전경 ⓒ경기주택도시공사

GH는 ‘공정한 기회·혁신적 성장·포용적 고용을 위한 GH형 일자리 생태계 구축’을 주제로 기업의 발굴부터 정착, 성장, 글로벌 진출, 취약계층 고용까지 전 과정을 연계한 지원체계를 제시해 높은 평가를 받았다.

주요 성과로는 경기 31개 시·군의 산업 수요와 현안을 조사해 산업단지 공급계획에 반영하고, 6개 지구에서 총 3조6202억 원 규모의 신규 산업단지 개발을 추진한 점이 꼽혔다.

또한 300억 원 규모의 상생펀드를 조성해 37개 기업의 금융 부담을 완화하고, 청년창업 공모전으로 발굴한 30개 팀에 창업특화주택과 공유오피스, 성장 프로그램 등을 지원했다. 유망 스타트업의 해외 진출을 돕는 한편, 장애인 맞춤형 직무와 중증장애인 재택근무 인턴십 등을 통해 2023년부터 올해까지 취업취약계층 92명을 채용한 성과도 인정받았다.

김용진 GH 사장은 “이번 수상은 기업 성장의 전 과정을 연결해 양질의 일자리를 만들어온 값진 성과”라며 “앞으로도 산업 인프라와 금융·창업·글로벌 지원 역량을 결집해 기업과 도민이 함께 성장하는 지속 가능한 일자리 생태계를 확대해 나가겠다”고 말했다.