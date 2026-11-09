민주당, 구미서 경북 미래 비전 제시…로봇산업 육성·지역경제 재도약 강조

오중기 도당위원장 “노후 산업시설 현대화·청년 유출 대응 시급”

더불어민주당 지도부가 9일 경북 구미를 찾아 지역 산업의 재도약과 경북 발전을 위한 정책 지원을 약속했다.

로봇산업을 비롯한 첨단산업 육성과 청년 일자리 확대를 주요 과제로 제시하는 한편, 경북 지역에서 당의 정치적 기반을 확대하겠다는 의지도 밝혔다.

민주당은 이날 구미 호텔 금오산에서 김민석 당대표와 한병도 원내대표, 최고위원 등 당 지도부가 참석한 가운데 경북 현장 최고위원회의를 개최했다.

▲더불어민주당 김민석 당 대표를 비롯한 지도부가 9일 경북 구미에서 최고위원회의 및 경북 미래 비전 선포식을 가졌다.ⓒ더불어민주당 경북도당 제공

이어 경북도당 미래 비전 선포식을 열고 지역 발전 전략과 당 조직의 도약 방안을 논의했다.

김민석 대표는 구미가 소재·부품·장비 산업 기반을 바탕으로 로봇산업의 핵심 거점으로 성장할 가능성을 강조했다.

특히 중소기업부터 중견기업까지 성장할 수 있도록 지원하고, 인공지능(AI)·로봇산업과 청년 일자리 정책에 대한 입법 및 예산 지원을 강화하겠다고 밝혔다.

오중기 경북도당위원장은 구미가 과거 국내 전자산업의 중심지였지만 산업 환경 변화와 수도권 집중 등으로 어려움을 겪었다며, 로봇산업을 새로운 성장 동력으로 삼아야 한다고 강조했다.

특화단지의 성공적인 안착을 위해 금융·세제·인재 지원과 기업 간 공동 실증, 전문인력 양성 기반을 확대해야 한다는 입장도 내놨다.

이어 열린 미래 비전 선포식에는 경북 지역 핵심 당원 300여 명이 참석했다. 행사에서는 당직자 임명장과 표창장 수여, 결의문 낭독 등이 진행됐으며, 권리당원 10만 명 시대를 목표로 한 조직 확대 의지도 다졌다.

경북도당은 결의문에서 인구 감소와 청년층의 지속적인 지역 이탈을 경북이 해결해야 할 핵심 과제로 꼽았다.

이를 위해 노후 산업시설 현대화와 구미·포항 로봇 특화단지 육성, 안동 바이오산업 기반 확충 등을 주요 발전 과제로 제시했다.

또 포항 수소환원제철과 반도체·이차전지·방위산업 육성, 구미~군위 간 고속도로 등 통합신공항 접근성을 높이기 위한 사회간접자본(SOC) 확충도 강조했다.

민주당은 이번 구미 방문을 계기로 경북 지역 현안 해결에 적극 나서는 한편, 지역 조직 강화와 정치적 외연 확대에도 힘을 쏟겠다는 방침이다.

경북을 전국 정당으로 도약하기 위한 핵심 지역으로 삼겠다는 당의 의지가 향후 지역 정치 지형에 어떤 변화를 가져올지 주목된다.