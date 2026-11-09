시흥어린이과학관 개관…미래 바이오·과학 인재 양성 거점 기대

경기 시흥시가 어린이들이 과학을 놀이처럼 체험하며 미래 과학자의 꿈을 키울 수 있는 공간을 마련했다.

시흥시는 미래 바이오·과학 인재 양성의 거점이 될 ‘시흥어린이과학관’을 배곧동(189-1)에 조성하고 지난 7일 개관식을 개최했다고 9일 밝혔다. 개관 첫날에만 약 750명의 시민이 방문하는 등 높은 관심을 모았다.

▲시흥어린이과학관 개관식 기념촬영 ⓒ시흥시

시흥어린이과학관은 연면적 2873㎡ 규모로 지상 1~2층과 옥상에 조성됐다. 영유아 과학놀이 체험공간과 기획전시실, 전문과학관, 교육실 등을 갖췄으며, 바이오·생명과학을 중심으로 다양한 융합 전시와 교육 프로그램을 운영한다.

특히 시흥시의 미래 성장동력인 바이오산업과 연계해 어린이들이 첨단 과학을 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 체험 중심으로 구성했다. 지역 대학과 협력해 바이오·생명과학 체험교실과 멘토링 프로그램도 운영할 계획이다.

개관식에서는 휴머노이드 로봇이 참여하는 퍼포먼스와 전문 과학해설사의 전시관 안내가 진행됐다. 어린이들을 위한 과학 체험교육과 특별전시 ‘방귀똥전’, 창작 인형극 등 다양한 부대행사도 마련돼 가족 단위 방문객들의 호응을 얻었다.

임병택 시장은 “시흥어린이과학관은 대한민국 대표 바이오 허브로 도약하기 위한 미래 인재 양성의 의미 있는 첫걸음”이라며 “아이들이 첨단 과학을 즐겁게 배우고 상상력을 키울 수 있도록 교육·문화 인프라를 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.

한편 시흥어린이과학관은 월요일을 제외하고 매일 오전 10시부터 오후 5시 30분까지 무료로 운영된다. 과학 교육 프로그램은 시흥교육캠퍼스 ‘쏙(SSOC)’을 통해 신청할 수 있다. 자세한 사항은 과학관으로 문의하면 된다.