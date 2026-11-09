이성윤 민주당 최고 "신천지 의혹은 당대표의 성공한 정치 공작" 맹폭

전북특별자치도를 비롯한 지역 정가에서도 더불어민주당 내 신천지 의혹을 둘러싼 여진이 계속되는 가운데 이성윤 최고위원이 당 지도부를 향해 맹비판을 쏟아냈다.

이 최고위원은 9일 최고위원회의에 참석해 신천지 의혹 TF 조사 결과 비공개 방침을 강하게 질타하며 진상 규명과 책임 있는 사과를 촉구했다.

당이 국회의원과 지역위원장에게만 30분으로 시간을 제한해 비공개 열람을 허용하는 것은 당원들의 알 권리를 침해하는 행위라는 지적이다.

그는 2015년부터 2021년까지의 신천지 데이터 출처와 정확성 근거 및 가입 일자 등 조사 결과를 투명하게 밝혀야 한다고 강조했다.

▲더불어민주당 이성윤 최고위원이 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ연합뉴스

당내 갈등을 촉발한 신천지 개입설의 실체에 대해서도 강한 의문을 제기했다. 전당대회 당시 투표권을 가진 신천지 교인이 약 3300명으로 전체 투표 참여 인원의 0.4% 수준에 불과하다는 점을 짚으며, 이 인원이 누구에게 투표했는지도 모르는 상황에서 당이 석 달 동안 극심한 혼란을 겪었다고 꼬집었다.

이어 국민의힘이 이를 빌미로 당원 명부 압수수색을 거론하고 과거 손혜원 전 의원 시절 제작된 마포구청 로고마저 신천지와 엮는 촌극이 벌어지고 있다고 우려를 표했다.

이 최고위원은 특히 이번 사태를 성공한 정치 공작으로 규정하며 지도부의 책임론을 전면에 내세웠다. 당대표가 뚜렷한 증거 없이 신천지 개입설을 확산시켰음에도 사과 몇 마디로 사태를 무마하려 한다고 직격했다.

1995년 검찰이 전두환 씨 내란 사건에 대해 성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다고 궤변을 늘어놓은 역사적 사례를 언급하며, 거짓 의혹으로 경선을 치른 뒤 적당히 넘어가려는 행태를 묵과할 수 없다고 날을 세웠다.

그는 사태 수습을 위한 필수 조건으로 TF 조사 결과 전면 공개 △ 진정성 있는 잘못 인정 △ 피해 당원에 대한 직접 사과 △ 재발 방지 약속을 제시했다.

그러면서 윤석열 정권에 맞서 광장에서 헌신하며 이재명 대통령을 탄생시킨 당원들의 요구에 부응해 지도부가 그에 상응하는 엄중한 책임을 져야 한다고 덧붙였다.