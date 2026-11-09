안양시 스마트 CCTV, 실종 치매 어르신 4시간만에 찾아 가족 품으로

경기 안양시의 스마트 기술과 경찰의 신속한 공조가 실종된 치매 어르신을 무사히 가족의 품으로 돌려보냈다.

안양시는 지난 3일 치매안심센터 교육을 마친 뒤 귀가하지 않은 78세 어르신 A씨를 스마트도시통합센터의 CCTV 동선 추적시스템과 경찰의 협력으로 신고 접수 약 4시간 20분 만에 발견했다고 9일 밝혔다.

▲AI 기반 동선 추적시스템 화면 ⓒ안양시

A씨는 당일 오전 9시께 동안구 관양동 동안치매안심센터를 방문해 교육을 받은 뒤 오전 11시 30분께 퇴실했다. 그러나 이후 귀가하지 않고 연락도 닿지 않자 가족이 낮 12시 47분께 경찰에 실종 신고를 했다.

신고를 접수한 안양동안경찰서는 주거지 주변을 수색하는 한편, 치매안심센터 인근 방범 CCTV를 확인해 A씨의 이동 장면과 인상착의를 파악했다.

안양시 스마트도시통합센터는 확보된 정보를 토대로 AI 기반 실종자 추적시스템인 '에이드(AIID)'를 활용해 A씨가 호계동 인근으로 이동한 사실을 확인했다. 이후 경찰이 해당 지역을 집중 수색해 실종 신고 약 4시간 20분 만에 A씨를 발견했다.

이번 사례는 실종 신고 직후 경찰의 신속한 현장 대응과 안양시의 스마트 기술을 활용한 정보 공유가 맞물려 이뤄낸 성과다. 특히 갑자기 추워진 날씨 속에서 어르신을 조기에 발견해 안전을 확보했다는 점에서 의미를 더했다.

한국과학기술연구원(KIST)이 개발하고 안양시와 경찰이 실증한 에이드 시스템은 실종자 추적뿐 아니라 위험 상황에 놓인 시민을 찾아내는 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.

시는 최근 수도권에서 발생한 불특정 다수 대상 흉기 난동 사건을 계기로 다중밀집지역 CCTV 관제를 강화하고 있다. 지난달 19일에도 이상 행동자를 사전에 포착해 관할 지구대에 출동을 요청하는 등 위험 상황에 선제적으로 대응했다.

시 관계자는 "어르신 실종이 의심되면 지체 없이 112에 신고하고 최근 사진과 옷차림, 마지막으로 확인된 장소와 시간 등을 제공하는 것이 중요하다"며 "신속한 신고가 초기 수색에 큰 도움이 되는 만큼 적극적인 협조를 당부한다"고 말했다.