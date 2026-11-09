김포시, 2차 평화경제특구 도전…"철책 너머 세계로“

▲이기형(앞줄 가운데)김포시장이 지난달 30일 열린 소상공인 우수상품 판매전 및 기념식에서 시민과 함께 평화경제특구 유치를 외치고 있다.ⓒ김포시

김포시가 경기도 평화경제특구 2차 후보지 공모에 대곶지구(136만㎡)와 월곶지구(80만㎡)를 연계한 총 약 216만㎡ 규모의 김포평화경제특구를 신청한다고 9일 밝혔다.

평화경협·교류·R&D 기능을 수행할 대곶지구와 평화물류·교류 기능의 월곶지구를 통합해 산업과 관광을 결합한 복합형 친환경첨단경제구역을 제시했다. 남북관계가 개선되기만을 기다리는 특구가 아니라, 지금 당장 경제적 성과를 낼 수 있고 남북 경제협력이 재개되면 더 큰 성장으로 이어지는 특구라는 점에서 차별점을 갖는다.

대곶지구는 한국수자원공사가 시행하는 대곶 환경재생혁신복합단지 내 미래모빌리티 부품·2차전지·수소, AI·로봇 등 스마트·첨단제조, 순환경제·에너지 등 친환경 미래산업 중심의 산업 제조 거점으로 조성한다.

월곶지구는 (주)월곶산업개발이 추진하는 월곶일반산업단지를 기반으로 금속가공·기계·전자부품 등 제조업에 스마트물류와 교육·연구, 평화교류 기능을 더한 평화교류 물류 거점으로 특화한다.

두 지구를 국도 48호선 등으로 연결해 하나의 경제권으로 묶고 산업 기능과 평화협력 기능을 결합한다는 구상이다.

김포는 실행 준비가 끝난 산업도시라는 점에서 독보적인 경쟁력을 갖추고 있다.

대곶은 예비타당성조사를 통과한 공영개발사업이 진행중이고, 월곶은 환경영향평가와 농업진흥지역 해제 협의가 완료됐다. 1만 3,000여개의 제조업체에 180여건의 투자의향서를 확보한 상태다. 높아지는 재정자립도과 산업 고도화 기반, 넉넉한 가용 부지에 충분한 물과 전기, 하수를 갖추고 있다는 점도 강점이다.

국제교류 및 수도권 접근성도 특화되어 있다. 하늘길과 바닷길, 육로가 모두 열린 세계시장 수출 거점이라는 점이 돋보인다. 공항·항만 40분대 위치에 계양강화고속도로와 수도권제2순환고속도로, 서창김포고속도로 등 3개 고속도로에다 서울5호선 김포검단연장, 서부권광역급행철도 등 철도가 진행 중에 있어 접근성 측면에서 최적의 입지를 자랑한다.

중장기적인 측면에서도 전망이 밝다. 한반도 유일의 한강하구를 품은 글로벌 평화경제특구로 남북 수상교통 연계 잠재력이 뛰어나다. 숨겨진 성장동력인 ‘조강’의 가치를 조명해 세계적 경쟁력을 확보할 수 있다.

애기봉과 국제조각공원 등을 품고 있어 주목도가 높은 평화담론의 거점으로 나아갈 수 있고, 한강하구를 사이에 두고 개성과 마주하고 있어 향후 개성공단의 생산기능과 김포의 연구개발·물류·국제마케팅 기능을 연계하는 새로운 경제협력 모델을 제시할 수 있다.

김포에 평화경제특구가 유치될 경우, 경제적 파급효과는 생산유발 2조 4514억원, 부가가치 유발 9192억원, 고용유발 1만 1301명, 상시 종사자는 1만 1346명으로 추산된다.

이기형 김포시장은 “70년 넘게 분단의 끝자락에서 안보를 위해 희생해 온 김포가 이제는 평화경제의 첫 문을 열어야 한다”며 “철책 너머를 바라보던 도시에서 세계를 향해 길을 내는 도시로, 김포의 새로운 미래를 열어가는데 민선9기 김포시는 총력을 다할 것”이라고 밝혔다.

시는 13일까지 경기도에 후보지 신청서를 제출하고, 경기도는 서면·사전 심의와 발표·종합평가를 거쳐 12월 초 최종 결과를 발표할 예정이다.