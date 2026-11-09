부천시청 잔디광장, 시민들의 특별한 결혼식장으로 변신

경기 부천시청 잔디광장이 한 쌍의 부부에게 특별한 결혼식장으로 변신했다. 시민들이 평소 휴식과 여가를 즐기는 공간에서 야외 결혼식이 열리며 공공시설을 활용한 새로운 결혼문화에 의미를 더했다.

부천시는 지난 8일 시청 잔디광장에서 시민 결혼식이 열렸다고 9일 밝혔다. 이번 결혼식은 예비부부의 경제적 부담을 덜고 합리적인 결혼문화를 확산하기 위해 추진하는 ‘시민의 결혼식을 위한 공공기관 개방’ 사업의 하나로 마련됐다.

▲부천시청 잔디광장에서 ‘시민 결혼식’을 앞둔 부부가 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ부천시

예식 당일 잔디광장에는 꽃장식과 무대 시설 등이 설치돼 야외 예식 공간으로 꾸며졌으며, 양가 가족과 하객들이 참석해 신랑·신부의 새로운 출발을 축하했다.

결혼식을 올린 부부는 “일반 예식장과는 다른 특별한 경험을 할 수 있었다”며 “많은 분의 축하 속에서 기억에 남는 결혼식을 치를 수 있어 기쁘다”고 소감을 전했다.

시는 예식 일정과 시설 이용 가능 여부 등을 검토해 시청 잔디광장을 시민들에게 무료로 개방하고 있다. 부천시민이나 부천시 소재 사업장 근로자라면 누구나 신청할 수 있으며, 부천시 누리집에서 ‘결혼식 장소대관’을 검색하면 자세한 이용 방법을 확인할 수 있다.

김금영 시 행정지원과장은 “시청 잔디광장이 시민들의 소중한 출발을 함께하는 공간으로 활용돼 뜻깊다”며 “앞으로도 공공시설을 적극 개방해 시민들의 경제적 부담을 줄이고 다양한 행정서비스를 제공하겠다”고 말했다.