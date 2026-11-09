이언주 의원, 용인 반도체클러스터 기반시설·소부장 예산 실효성 점검

더불어민주당 이언주 국회의원(경기 용인정)은 9일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 산업통상부·중소벤처기업부 예산심의에서 용인 반도체클러스터 기반시설과 소재·부품·장비(소부장) 생태계 지원, 골목상권 육성 예산의 실효성을 집중 점검했다.

이언주 의원실에 따르면 이 의원은 이날 김정관 산업통상부 장관에게 용인·평택 반도체클러스터의 안정적인 전력 공급을 위한 송전선로 지중화 예산 부족 문제를 지적하고, 한국전력 및 기후부와 협력해 전력 공급에 차질이 없도록 대응할 것을 주문했다.

▲이언주 국회의원 ⓒ이언주 의원실

또한 반도체 특화단지 기반시설 구축 예산 305억 원 감액과 관련해 예산 편성 내역과 사업 추진에 미치는 영향을 확인하고, 소부장 기업의 연구·국산화를 지원하는 트리니티팹의 장비 및 운영비 감액 여부도 점검했다. 반도체·소부장·AI 피지컬로봇 아카데미와 관련 조세감면 지원도 함께 요청했다.

이 의원은 중소벤처기업부 예산심의에서는 유망 골목상권 지원 방식의 개선을 제안했다. 현재 50개 상권에 각각 5억 원씩 일괄 편성된 지원 예산을 상권의 성장 단계와 조직 운영 수준에 따라 차등 지원하고, 인접 상권을 연계한 지원도 필요하다고 강조했다.

이에 이소영 중소벤처기업부 장관은 관련 예산을 단계적·차등적으로 운영할 수 있는지 심의 과정에서 논의하겠다고 답했다.

이 의원은 “작은 사업이라도 메가 프로젝트의 속도전에 중요하다”며 “용인 반도체클러스터의 적기 가동을 위해 기반시설과 소부장 생태계 지원 예산을 꼼꼼히 챙겨야 한다”고 강조했다.