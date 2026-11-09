의왕시, 시민정책단 35명 위촉…민선 9기 공약 시민이 직접 점검

경기 의왕시가 시민과의 약속인 민선 9기 공약의 실효성을 높이기 위해 시민들의 목소리를 정책에 반영하는 공약 점검에 나섰다.

의왕시는 지난 6일 시청 대회의실에서 시민정책단 35명을 위촉하고 ‘민선 9기 공약실천계획 평가’를 위한 첫 회의를 개최했다고 9일 밝혔다.

▲의왕시 시민정책단 35명 위촉식 ⓒ의왕시

시민정책단은 공개 모집에 신청한 만 18세 이상 의왕시민 가운데 성별·연령·지역을 고려한 무작위 추첨으로 선발됐다. 이들은 공약실천계획을 시민의 눈높이에서 평가하고 사업의 성과와 문제점을 살펴 개선 방안을 제시하는 역할을 맡는다.

특히 단순한 설문이나 질의 방식에서 벗어나 사전 학습과 토론을 통해 의견을 도출하는 공론 방식으로 운영되는 것이 특징이다.

시민정책단은 도시개발·산업단지, 교통, 교육·청년·일자리, 문화·체육·복지, 건강·안전 등 5개 분임으로 나뉘어 총 3차례에 걸쳐 활동한다.

첫 회의에서는 민선 9기 7대 분야 78개 공약에 대한 설명과 교육이 진행됐으며, 분임별 토의를 통해 중점 평가 대상 공약 30건을 선정했다.

오는 12일 열리는 2차 회의에서는 공약 담당 부서가 선정된 사업의 추진계획을 설명하고 시민정책단의 질의에 답할 예정이다. 이어 16일 3차 회의에서는 공약별 평가 의견과 개선 아이디어를 정리하고 전체 회의를 통해 최종 권고안을 확정한다.

시는 시민정책단의 의견을 반영해 사업별 추진 일정과 소요 예산, 기대효과 등을 구체화한 민선 9기 공약실천계획서를 확정할 계획이다. 시민정책단 권고안과 시의 수용 여부는 2027년 1월 중 시 홈페이지를 통해 공개한다.

김성제 시장은 “시민과의 약속은 결과로 증명해야 한다”며 “시민정책단이 공약을 꼼꼼히 살피고 부족한 점을 지적해 주면 시정에 적극 반영해 시민이 체감하는 성과로 보답하겠다”고 말했다.