강기윤 창원시장 "북극항로 거점항 조성 본격화"

"창원 진해신항이 국가와 지역의 새로운 성장동력으로 자리매김 할 수 있도록 정부와 긴밀하게 협력해 나가겠습니다."

강기윤 창원특례시장은 9일 이같이 피력했다.

강 시장은 "기후변화로 북극 해빙이 감소하면서 아시아와 유럽을 잇는 북극항로의 활용 가능성이 커지고 있다"며 "부산항(신항)~로테르담 기준 기존 수에즈운하 경유 항로보다 운항 거리가 약 30% 이상 단축될 것으로 예상된다"고 밝혔다.

▲강기윤 창원특례시장. ⓒ창원시

강 시장은 또 "창원 진해신항은 2만 5000TEU급 초대형선이 접안할 수 있도록 건설 중인 진해신항에 기계·로봇·조선·방산 등 탄탄한 제조업 기반을 더해 항만과 산업이 함께 성장하는 미래를 그리고 있다"고 말했다.

즉 북극항로의 새로운 시장을 지역 기업의 성장과 시민의 일자리로 연결한다는 구상이다는 것.

그러면서 "창원 제조업에도 새로운 기회가 될 것이다"고 의미를 부여했다.

강 시장은 "지난 10월 11일에는 국내 컨테이너선 최초로 북극항로 왕복 시범 운항을 마친 팬스타 아크로호가 부산항(북항)으로 귀항했다"면서 "아직 운항 안전성과 경제성 등의 검증이 필요하지만 정부는 2030년 정기항로 개통을 목표로 관련 기반을 마련하고 있다"고 밝혔다.

강 시장은 "창원 진해신항은 2만 5000TEU급(20피트 컨테이너 2만 5000개를 탑재할 수 있는) 초대형선 접안이 가능한 21선석과 698만㎡ 규모의 배후단지 개발이 추진되는 대규모 국책사업이다"며 "2033년 1단계 9개 선석 개장을 목표로 하고 있다"고 말했다.

특히 강 시장은 "창원과 경남에 축적된 조선·기계산업의 기술력은 북극항로 시대에 새로운 가능성을 열어준다"면서 "북극항로가 활성화되면 극한 환경을 견디는 내빙·극지선박과 특수선박은 물론 엔진·추진장치·단열·센서 시스템·항만 장비·자동화 시스템 등 다양한 분야에서 수요가 확대될 것으로 예상된다"고 했다.

이른바 창원 기업들에도 새로운 사업 기회가 될 수 있다는 뜻이다.

강 시장은 "창원이 주목하는 것은 북극항로를 통한 물류 확대만이 아니다"며 "이미 갖춘 제조업 역량을 활용해 북극항로에 필요한 선박·장비·기술을 공급하는 새로운 산업시장을 열어가는 것이다"고 밝혔다.

강 시장은 "창원 진해신항 개발에 따른 생산유발효과는 약 28조원, 부가가치 유발효과는 약 22조원, 취업 유발효과는 약 17만 명 규모로 전망된다"고 하면서 "항만과 제조업의 연계를 강화해 북극항로가 가져올 물류·산업의 변화를 창원 기업의 성장과 새로운 일자리 창출로 이어간다는 계획이다"고 말했다.

강기윤 창원특례시장은 “진해는 과거 80여 년간 대한민국을 지켜온 호국과 헌신의 역사를 지닌 군항 도시였지만, 이제는 진해신항을 통해 북극항로 시대를 선도하며 대한민국의 새로운 미래를 열어가는 중심지로 거듭날 것이다"고 강조했다.