사천시민·고흥군민 500여 명 국회간 까닭은?

경남 사천시와 전남 고흥군이 발품을 팔았다.

사천시민과 고흥군민 등 500여 명은 9일 국회 앞에서 열린 '우주항공복합도시 건설 특별법 제정 촉구 사천시민·고흥군민 결의대회'에 참석해 특별법의 신속한 제정과 국회 통과를 촉구했다.

이날 결의대회에는 박완수 경상남도지사·강명수 전남광주통합특별시 산업경제부시장·박동식 사천시장·공영민 고흥군수를 비롯해 지역 국회의원과 시·도의원·향우회 관계자·사천시민과 고흥군민 등이 참석해 특별법 제정을 위한 공동 대응 의지를 다졌다.

▲영-호남이 우주항공복합도시 건설 특별법의 조속한 제정을 촉구하고 기념촬영하고 있다. ⓒ사천시

박동식 사천시장은 "우주항공산업이 국가의 미래 성장동력으로 부상하고 있지만 우주항공청 개청만으로는 세계적인 우주항공 강국으로 도약하는 데 한계가 있다"며 "산업·연구·교육·정주 기능이 집적된 우주항공복합도시를 조성하고 이를 뒷받침할 특별법을 조속히 제정해야 한다고 뜻을 모았다"고 밝혔다.

박 시장은 "이번 결의대회는 특별법 공동대표발의자인 서천호·문금주 국회의원이 공동 개최한 행사로 우주항공복합도시 건설의 필요성을 국민과 정치권에 널리 알리고 특별법 제정을 염원하는 영·호남 주민들의 결집된 의지를 정부와 국회에 전달하기 위해 마련됐다"면서 "사천과 고흥이 지역의 경계를 넘어 대한민국 우주항공산업의 미래를 위해 한목소리를 내며 영·호남 상생협력과 국가균형발전을 위한 공동의 의지를 다졌다"고 말했다.

박 시장은 또 "결의대회 후에는 박완수 도지사·강명수 부시장·박동식 시장·공영민 군수와 특별법 공동대표발의자인 서천호·문금주 국회의원이 범국민 서명부를 한병도 더불어민주당 원내대표·정점식 국민의힘 원내대표·유의동 국회 국토교통위원장에게 전달했다"며 "특별법의 신속한 심사와 국회 통과를 위한 적극적인 관심과 협조를 요청했다"고 덧붙였다.

그러면서 "사천과 고흥은 지역의 경계를 넘어 영·호남 상생협력과 남해안 우주항공 산업벨트 구축을 위해 협력하고 있다"고 의미를 부여했다.

박동식 시장은 "지금이야말로 대한민국이 세계적인 우주항공 강국으로 도약할 골든타임이다"고 하면서 "사천시는 경상남도와 전남광주통합특별시·고흥군과 굳게 손잡고 특별법이 제정되는 날까지 모든 역량을 모으겠다"고 강조했다.