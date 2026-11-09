서영학 여수시장, 튀르키예 안탈리아서 'COP33' 유치 활동

▲COP31 현장을 방문한 서영학 여수시장(왼쪽에서 세번째)과 여수시 관계자들.ⓒ여수시

서영학 전남광주 여수시장이 제33차 유엔기후변화협약 당사국 총회(COP33) 유치를 위한 국제 홍보 활동에 나섰다.

9일 여수시에 따르면, 서영학 시장은 이달 9일부터 20일까지 튀르키예 안탈리아에서 열리는 제31차 유엔기후변화협약 당사국 총회(COP31)에 참석 중이다.

이번 행사에는 전세계에 있는 198개 당사국 정부 대표단과 국제기구, 전문가, 산업계와 NGO단체 등 6만여 명이 참가하며, 청정에너지 전환과 전력화와 제로웨이스트, 녹색산업화 등 핵심 의제를 다룬다.

서 시장의 이번 방문은 국제회의 참석을 통한 기후협력 강화와 COP33 유치 공감대 확산, 개최도시 운영사례 벤치마킹이 목적이다.

서 시장은 지난 6일 여수를 출발, 7일 인천공항을 거쳐 튀르키예 안탈리아에 도착해 COP31 사전등록을 마치고 본행사 전인 8일까지 COP31 개최 준비가 한창인 엑스포센터(EXPO CENTER) 시설, 도심 등 운영 준비 상황을 살폈다.

9일에는 COP31 개막식과 주요 국가별 세션 운영 상황을 참관하고 COP33 유치를 위한 홍보활동을 민간유치위원회와 공동으로 펼쳤다.

서 시장은 오는 10일 국가기후위기대응위원회 및 이클레이(세계지방정부협의회) 공동 주관의 국제포럼에 참석해 정책발표 및 패널 토론에 참석한다.

또 기후도시 글로벌 리더스 라운드 테이블, 다자간 지방정부 회담에도 참석해 세계 주요 국가 도시들을 대상으로 COP33유치 홍보활동을 전개할 방침이다.

현지 행사 참석 마지막날인 11일에는 친환경 셔틀 운영과 시민참여 기후변화 대응 분야 운영사례 등을 살펴보고 안탈리아를 떠난다.

서영학 여수시장은 "COP31 개최 현장을 직접 방문해 사전 등록부터 행사장 시설과 운영 준비 상황까지 확인한 것은 COP33 유치를 준비하는 데 의미 있는 경험이 될 것"이라며 "이번 방문을 통해 여수시의 기후행동 성과와 COP33 유치 의지를 국제사회에 널리 알려 국제사회의 지지와 협력을 이끌어낼 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

유엔기후변화협약(UNFCCC)은 지구온난화와 이상 기후변화에 대응하기 위해 1992년 UN환경개발회의(리우)에서 채택된 국제협약을 말하며, 당사국 총회(COP)는 UN기후변화협약에 가입한 당사국들이 매년 협약 이행 방안을 논의하는 UNFCCC의 최고 의사결정 기구다.

여수시가 유치에 나선 COP33은 2028년 아시아·태평양 지역에서 개최되는 제33차 당사국 총회를 말하며, 개최국과 도시는 국제 협의를 거쳐 확정될 예정이다.