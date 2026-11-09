국회 달려간 고흥 군민·향우들 "우주선 철도 국가 계획 반영하라"

▲9일 전남광주 고흥군에서 상경한 군민들과 재경 고흥군향우회원, 공영민 고흥군수와 문금주 국회의원, 송형곤 전남광주특별시의회 의장 등이 국회 앞에서 고흥 우주선철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 촉구하고 있다.2026.11.09.ⓒ고흥군ⓒ

국회의사당으로 달려간 전남광주 고흥 군민들과 재경 향우들이 '고흥 우주선철도'의 국가계획 반영을 강력히 촉구하고 나섰다.

고흥군은 9일 오후 국회의사당 앞에서 '고흥 우주선철도 제5차 국가철도망 구축계획 반영 촉구 결의대회'를 개최했다.

이번 결의대회는 고흥에서 버스 3대를 타고 국회를 방문한 군민과 향우들, 공영민 군수와 문금주 국회의원, 군의원 등 300여 명이 참석, 대한민국 우주산업의 핵심 거점인 고흥에 철도망을 구축해 줄 것을 정부와 국회에 요청했다.

우주항공산업 육성을 위해서는 이를 뒷받침할 철도교통망 확충이 시급하다는 것이 이들의 주장이다.

실제로 고흥은 나로우주센터를 중심으로 약 1조 6000억 원 규모의 우주발사체 산업클러스터 조성이 추진되는 대한민국 우주산업의 핵심 거점이지만 산업과 물류 이동의 한 축인 철도망이 구축되지 않은 곳이다.

이에 고흥군은 총 사업비 1조 2000억 원의 경전선 벌교역~고흥역~녹동역 구간 46.8㎞ '고흥 우주선철도'가 제5차 국가철도망 구축계획에 반영되길 원하고 있다.

교통망 구축이 국가 우주산업의 성장 속도를 따라갈 수 있도록 산업 기반시설과 철도망을 함께 확충해야 한다는 것이 고흥군의 논리다.

제5차 국가철도망 구축은 올해부터 2035년까지 국가 철도 투자의 기본방향을 결정하는 계획으로, 이번에 반영되지 않으면 앞으로 10년을 더 기다려야 한다.

공영민 고흥군수는 "고흥에서 우주로 향하는 길은 열었지만, 정작 대한민국 우주산업의 심장인 고흥으로 향하는 철길은 아직 열리지 않았다"며 "대한민국 미래 전략산업인 우주산업의 기반시설 확충과 이를 연결하는 교통망인 고흥 우주선철도가 제5차 국가철도망 구축계획에 반드시 반영될 수 있도록 정부의 적극적인 관심과 지원을 간곡히 요청드린다"고 말했다.