농어촌공사 밀양지사 대민서비스 왜 이러나?

"한국농어촌공사 밀양지사의 계약 투명성·민원 대응·농업용수 시설관리가 매우 부실합니다."

민경우 경남도의원(국민의힘·밀양2)이 9일 열린 경상남도 농정국 행정사무감사에서 이같이 지적했다.

민 의원은 "2026년 9월까지 수의계약은 총 336건·약 79억 6000만 원으로 10건 이상 계약을 체결한 업체는 8개사에 달했다"며 "같은 기간 하도급액 약 277억 6000만 원 가운데 대표이사가 동일한 두 업체가 차지하는 비중은 약 52%로 나타났다"고 개선을 촉구했다.

▲밀양 서가정 저수지에 양수시설이 방치된 모습. ⓒ민경우의원실

민 의원은 또 "지난 7월 밀양 가뭄 당시 농민들의 긴급 급수 요청에도 공사의 대응이 미흡했다"면서 "주민들이 청도천에서 중산취수장까지 농업용수 공급을 요청했지만 결국 밀양시가 임시관로를 설치해 8월 5일부터 용수를 공급한 것으로 확인됐다"고도 했다.

그러면서 "수의계약과 특정 업체에 집중된 하도급의 선정 기준과 경위를 명확히 밝히고, 농민들의 급수 요청이 어떻게 처리됐는지도 확인할 수 없는 민원관리 실태 개선도 시급하며, 양수펌프와 수문 등 농업용수 시설을 사전에 점검하고 고장이나 보수가 필요한 경우 신속하게 조치해야 한다"고 직격했다.