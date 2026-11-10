제14회 함안 축산사랑 한마음대회 '활짝'

함안군은 오는 13일부터 14일까지 이틀간 함주공원 마사토구장에서 '제14회 함안 축산사랑 한마음대회 및 제3회 축산물 페스티벌'을 열기로 했다.

함안군축산인연합회가 주관하는 이번 행사는 지역 축산농가의 사기를 높이고 청정 함안에서 생산한 고품질 축산물의 우수성을 알리기 위해 마련됐다.

행사장에서는 지역에서 생산한 한우와 한돈 등 우수 축산물을 시중가보다 저렴하게 판매하는 특별 할인행사를 비롯해 무료 시식회·축산물 퀴즈·축산농가 한마음 노래자랑·초청 가수 축하공연 등 다채로운 프로그램이 펼쳐진다.

▲함안군청 전경. ⓒ함안군

배용근 함안군 축산담당은 "지역 축산농가가 정성껏 키운 우수한 축산물을 저렴하게 구매할 수 있도록 할인행사를 준비했다"고 하면서 "축산물의 우수성을 직접 경험할 수 있는 좋은 기회가 될 것이다"고 말했다.

그러면서 "온 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 공연과 체험 프로그램도 마련한 만큼 지역 주민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 의미를 부여했다.