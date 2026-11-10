전남테크노파크, 지역 제조기업 AX 전환 촉진 '앞장'

전남테크노파크는 지역 제조기업의 AX 전환 촉진을 위한 '2026 전남광주 기업 AX 혁신챌린지'를 개최했다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 '지역 주도형 AI 대전환사업'의 일환으로, 중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단이 주최하고, 전남테크노파크와 한국과학기술정보연구원, 한국전자통신연구원 등 다수 기관과 기업, 대학이 공동 주관했다.

지난 6일부터 8일까지 여수 베네치아호텔에서 기업 재직자와 대학생 등 13명 39명이 참여한 가운데 문제해결형 해커톤(hackathon) 방식으로 진행됐다.

▲2026전남광주기업 AX 혁신 챌린지 행사.ⓒ전남테크노파크

해커톤(hackathon)은 해킹(hacking)과 마라톤(marathon)의 합성어로, 일정한 시간과 장소에 모인 구성원들이 아이디어를 도출하고 이를 토대로 애플리케이션(앱)과 웹 서비스 또는 새로운 비즈니스 모델을 완성하는 행사나 공모전 등을 의미한다.

참가팀들은 이번 챌린지에서 지역 주도형 AI 대전환사업을 통해 구축한 플랫폼 등 개발도구를 활용해 현장 문제를 해결하는 AI 서비스를 만들어 내는 성과를 보였다.

시상식에서 대상은 로웰에스엠 재직자와 전남대학교 학생들이 개발한 '기업 현장 서비스 데스크'가 차지했고, 최우수상은 인지솔루션·국립순천대학교 팀의 통합 발전 모니터링 서비스 'AX 발전소'가 수상했다.

우수상은 지너스인터내셔널·국립순천대학교 팀의 '화장품 수출인증 사전판정모델'과 썬텍·국립순천대학교 팀의 '태양광 정기점검 기록 에이전트'에게 돌아갔다.

전남테크노파크는 이번 행사가 지역 제조기업의 자발적인 AI 전환을 촉진하는 계기가 된 것으로 보고, 앞으로도 AX 대전환을 위한 인프라와 교육, 기업지원 간 연계를 강화할 방침이다.