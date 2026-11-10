송경환 순천대 농업경제학과 교수, 정부 포상 '대통령 표창장'

국립순천대학교는 최근 서울 코엑스에서 열린 농림부 '식품외식산업 발전 정부 포상' 시상식에서 송경환 농업경제학과 교수가 '대통령 표창장'을 받았다고 10일 밝혔다.

1995년 국립순천대에 부임한 송 교수는 농업·농촌 발전을 위한 연구와 정책 개발에 매진해 왔으며, 2018년부터 전남농촌융복합산업지원센터장, 2021년부터 전남농업마이스터대학 학장을 맡아 농식품 산업 종사자 역량 제고와 식품외식기업 경쟁력 강화에 기여했다.

특히 '농촌융복합산업지원센터'와 '농업과 기업 간 연계강화사업' 예산 등 총 120억 원을 대학에 유치하고, 유망 식품기업 발굴부터 제품 개발, 유통·판매까지 아우르는 전주기 지원체계를 구축한 공로가 있다.

또 농업인의 애로사항을 해결하는 '현장코칭' 사업으로 총 4000여 건의 컨설팅을 진행하고, 농업인과 식품기업 간 상생협력을 위한 계약재배로 국산 농산물 6218톤(거래액 69억 5000만 원) 납품 등 다양한 성과를 냈다.

송경환 교수는 "앞으로도 현장 중심의 연구와 정책를 통해 국내산 농산물 소비를 촉진하고 농촌융복합산업의 발전에 힘을 보태겠다"고 소감을 전했다.