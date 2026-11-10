"공과금도 아내가 냈다"던 엔비디아 젠슨 황… 이혼하면 부인 몫만 '100조'?

미국 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고 경영자(CEO)가 중국인 여성과 불륜관계였다는 점을 시인하면서 파장이 커지는 가운데, 젠슨 황이 이혼할 경우 부인인 로리 황이 재산 분할로 받게 될 금액이 최소 100조 원(750억 달러)에 이를 것이라는 보도가 나왔다.

9일(이하 현지시간) 미 경제 전문지 <포브스>는 젠슨 황과 로리 황이 이번 사건으로 이혼할지 여부는 아직 확정되지 않았으나 캘리포니아주의 경우 '부부 공동 재산제'를 채택하고 있다면서 결혼 기간 중 취득한 모든 자산은 이혼 시 50대 50으로 분할해야 한다는 것을 의미한다고 전했다. 여기에는 엔비디아 지분 및 회사로부터 얻은 소득이 포함된다.

매체는 "이혼할 경우 로리 황은 남편 재산의 절반을 요구할 권리가 있다"라며 "엔베디아 주가 흐름을 보면 그가 받게 될 금액은 최소 750억 달러에 이를 수도 있다"라고 전망했다.

다만 매체는 "특정 자산이 어느 한 쪽의 '개별 재산'이라고 명확히 규정된 경우는 예외"이며 "실제 분할 규모는 두 사람이 체결한 구체적인 합의 내용과 젠슨 황이 특정 자산을 자신의 단독 재산이라고 주장할 수 있는지 여부에 따라 달라질 것"이라고 내다봤다.

매체는 "두 사람이 결혼 전 '혼전 계약서'를 작성했는지, 혹은 결혼 후 '혼인 중 계약서'를 작성했는지는 확실하지 않다. 이러한 계약을 통해 특정 자산을 공동 소유가 아닌 개인 소유로 분리하기로 합의했을 가능성도 있다"고 덧붙였다.

부부가 사실상 경제적인 부분을 공동으로 관리해 왔다는 정황은 그간 젠슨 황의 발언을 통해 확인되고 있다. 매체에 따르면 젠슨 황 CEO는 그간 로리 황이 "엔비디아의 모든 여정을 함께해 왔다"라고 밝혔다.

또 미 일간지 <월스트리트저널>의 보도에 따르면 젠슨 황은 최근 동료들에게 아내가 "서류 작업부터 재정 관리까지 모든 것을 도맡아 해주었다"고 말한 것으로 전해졌다. 매체는 젠슨 황이 농담조로 "나는 내 집 주소조차 모르고, 공과금도 직접 낸 적이 없다"고 언급하기도 했다. 이는 "두 사람 자산의 상당 부분이 공동 소유일 가능성을 시사한다"라고 매체는 짚었다.

매체는 아마존의 창업자인 제프 베이조스의 경우 부인인 매켄지 스콧과 이혼했을 당시 아마존 지분을 부인에게 지급했는데 이 당시 가치로 360억 달러(한화 약 48조 원)에 달했다고 전했다. 또 마이크로소프트 창업자인 빌 게이츠와 멜린다 프렌치 게이츠가 2021년 합의 이혼했을 때 구체적으로 어떻게 재산 분할을 진행했는지는 알려지지 않았으나 수십억 달러를 받았을 것으로 매체는 예상했다.

매체는 "젠슨 황이 보유한 엔비디아 지분이 분할 대상이 될 수 있다"라며 "로리 황이 남편의 재산 중 절반을 받게 된다면, 이는 최근 있었던 다른 억만장자들의 이혼 합의금보다 더 클 수도 있다"라고 전망했다.

젠슨 황의 불륜으로 엔비디아가 위기에 처하는 것 아니냐는 관측이 제기되는 가운데, 미국 매체 <액시오스>는 "엔비디아가 예기치 못한 사건이 발생할 경우를 대비한 명확한 승계 계획을 갖추지 못했다는 이유로 비판을 받고 있다"라고 전했다.

매체는 "엔비디아에는 그를 대신할 만한 명확한 후계자 후보군이 사실상 없는 것으로 보인다"라며 "젠슨 황은 수십 명의 임원으로부터 직접 보고받는 체계를 갖추고 있는데, 이는 그를 제외한 그 누구도 회사 내에서 광범위한 영역을 총괄할 권한을 갖지 못하도록 설계된 것"이라고 지적했다.

기업 지배구조 전문가이인 찰스 마이어 엘슨 델라웨어 대학교 명예교수는 "누구든 영원히 일할 수는 없다. 바로 이런 상황을 대비해 제대로 된 승계 계획이 필요한 것"이라며 "이렇게 거대한 기업을 한 사람 중심으로 운영할 수는 없다. 만약 그에게 갑작스러운 사고라도 생긴다면 어떻게 되겠는가?"라고 반문했다.

제프리 소넨펠드 예일 경영대학원 교수 역시 매체에 "경영진 내에 후계자로 지목된 사람이 아무도 없다는 것은 말도 안 되는 일"이라고 지적했다.

매체는 "대규모 상장 기업에서 CEO 승계 계획을 마련하는 것은 일반적인 관행인데, 엔비디아에 비공개 승계 계획이 있는지 여부는 확실치 않다"라면서 엔비디아 경영진 중 실적 발표 때 젠슨 황과 함께 등장하는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 가장 잘 알려진 인물이지만 "재무분야에서 경력을 쌓아온 크레스가 AI 시대의 비전을 제시하는 젠슨 황의 역할을 이어받을 적임자인지는 의문"이라고 전했다.

소넨펠드 교수는 젠슨 황이 물러나야 할 경우 엔비디아 내부 인물이 아닌 에릭 슈미트 전 구글 CEO가 엔비디아의 차기 CEO로 거론되고 있다는 소문을 들었다고 전하기도 했다. 그는 "그가 한다면 당장 내일이라도 투입되어 아주 훌륭하게 역할을 수행할 수 있을 것"이라고 말했다.

▲지난 9일(현지시간)에 입수된 영상의 한 장면. 로이터 통신은 별도로 확보한 사진과 대조한 결과, 이 영상 속 여성이 앨리스 황인 것으로 확인했다고 전했다. 이 영상은 2025년 5월 22일 대만 타이베이의 한 식당에서 앨리스 황이 엔비디아 CEO 젠슨 황과 함께 저녁 식사를 하는 모습을 담고 있다. ⓒ로이터=연합뉴스

한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 젠슨 황과 통화를 했다면서, 젠슨 황이 그가 중국의 정보 요원이라는 사실을 전혀 몰랐다고 해명했다고 전했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 가진 기자회견에서 "오늘 젠슨 황과 통화하며 괜찮은지 확인했다. 그 문제(불륜)에 관해 질문했더니, 그는 상대방이 스파이라는 사실을 전혀 몰랐다고 답했다"라며 "나는 그의 말을 진심으로 믿는다"라고 말했다고 미국 방송 CNN이 보도했다.

트럼프 대통령은 이어 이 상황에 대해 인지하게 된 것이 "얼마 되지 않았다"라면서 현재 연방수사국(FBI)이 이 문제를 조사하고 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 젠슨 황이 이 문제를 "별 탈 없이 잘 해결할 것"이라고 말했다.

그는 해당 사안을 언제 알게됐냐는 질문에 첫 인지 시점은 기억나지 않는다면서 "정보 당국 관계자들에게 확인해 볼 수는 있을 것"이라고 말했다. 트럼프 대통령은 "어쩌면 (이전에) 언급되었을지도 모르지만, 내게 별다른 인상을 남기지는 않았던 것 같다"라고 덧붙였다.