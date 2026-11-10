박성현 광양시장, 포스코 잠정합의안 부결 깊은 우려…"조속한 타결" 호소

박성현 전남광주 광양시장이 포스코 노사의 임금협상 잠정합의안 부결에 우려를 표시하며 조속한 해결을 호소하고 나섰다.

박 시장은 10일 광양시청 열린 홍보방에서 기자회견을 열고 "오랜 교섭과 진통 끝에 마련된 잠정협의안이 노동조합원 찬반투표에서 부결됐다는 소식에 안타까움을 느낀다"고 운을 뗐다.

그는 "노사 갈등 장기화의 경우 지역사회가 감당해야 할 어려움 또한 외면할 수 없다"며 "그 여파는 포스코를 넘어 수많은 협력업체 노동자와 소상공인, 나아가 광양시민 모두의 삶에까지 미칠 수 있다"고 우려했다.

▲10일 박성현 전남광주 광양시장이 광양시청 열린 홍보방에서 포스코 노사의 조속한 임금협상 타결을 호소하는 기자회견을 열고 있다.2026.11.10.ⓒ프레시안(지정운)

이어 "노동조합은 대화의 끈을 놓지 말아 주시고, 회사 측은 노동자들의 목소리에 더욱 진정성 있게 귀 기울여 달라"며 "지금 우리에게 필요한 것은 대립이 아닌 대화이며, 갈등이 아닌 상생을 위한 결단"이라고 강조했다.

그러면서 "포스코는 광양의 성장과 발전을 함께 해 온 소중한 동반자이고, 포스코의 미래는 노동자와 광양의 미래와도 닿아 있다"며 "부디 노사 양측은 조속히 교섭을 재개하고, 모두가 함께 나아갈 수 있는 합의점을 찾아주시기를 간곡히 호소드린다"고 말했다.

박 시장은 "잠정합의안 부결 후 노사가 만나 다시 조율하는 것으로 알려진 상황에서 광양시의 입장을 알리고자 오늘 기자회견을 마련했다"며 "양 측의 원한 협상 타결을 위해 광양시는 노사민정 협의회 자리를 마련해 호소하고, 시장이 직접 협상장에 쫓아가 협상이 타결되도록 노력하겠다"고 전했다.

앞서 포스코 노동조합은 사측과 합의한 잠정합의안에 대해 지난 7일 조합원들의 찬반투표를 진행했다.

투표 결과 조합원 9177명 중 찬성 4433명(48.31%), 반대 4744명(51.69%)의 근소한 차이로 잠정합의안은 부결됐다.