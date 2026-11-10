강원랜드 고객 주도형 과몰입 예방 프로그램 확대

‘출입일수 영구선택제도 플러스’·‘건전이용 셀프케어’ 운영…참여 고객에 하이원 리워즈 제공

강원랜드(대표이사 김도균)가 카지노 고객의 건강한 이용 습관 형성을 위해 전문상담과 모바일 기반 자기조절 서비스를 결합한 과몰입 예방 프로그램을 확대한다.

강원랜드는 지난 1일 시행한 ‘출입일수 영구선택제도 플러스’에 이어 9일부터 하이원리조트 모바일 앱을 활용한 ‘건전이용 셀프케어’를 본격 운영한다고 밝혔다.

ⓒ강원랜드

‘출입일수 영구선택제도 플러스’는 최근 1년간 카지노 출입일수가 91일 이상이거나, 출입일수 영구선택제도 가입자를 대상으로 하는 집중케어 프로그램이다.

전문상담사가 동기강화·인지행동치료(MI-CBT)를 기반으로 모두 3회에 걸쳐 맞춤형 상담을 진행하며, 상담을 모두 마친 고객에게는 건전이용포인트인 하이원 리워즈를 지급한다.

‘건전이용 셀프케어’는 고객이 모바일 앱에서 스스로 카지노 이용 목표를 설정하고, 단계별 알림과 이용 결과를 확인하며 이용 습관을 관리할 수 있도록 지원하는 서비스다.

이 또한 운영 기준에 따라 하이원 리워즈도 제공해 고객의 자발적인 참여와 실천을 유도한다.

강원랜드는 두 프로그램을 연계해 전문상담을 통한 행동 변화와 일상 속 자기관리를 함께 지원하고, 기존의 출입 통제 중심 예방정책을 고객 주도의 자율적 관리 체계로 발전시켜 나갈 계획이다.

김경훈 강원랜드 마음채움센터장은 “전문상담과 모바일 기반 자기조절 서비스를 연계해 고객 스스로 건강한 이용 습관을 형성할 수 있도록 지원하겠다”며 “앞으로도 고객의 자율성과 주도성을 존중하는 건전한 게임문화 조성을 위해 과몰입 예방 체계를 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.

강원랜드 마음채움센터는 카지노 게임 과몰입 자가진단과 상담, 도박문제 예방·인식개선 활동을 운영하는 기관이다.