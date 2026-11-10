‘첨단기술과 융합한 미래농업’… 제28회 고창군 농업인의 날 성료

▲심덕섭 고창군수가 ‘농업은 첨단으로, 농촌은 풍요롭게, 고창은 미래로!’라는 주제로 열린 이번 행사에서 로봇과 포옹하고있다.ⓒ프레시안

전북자치도 고창군(군수 심덕섭)은 10일 고창군 실내체육관에서 지역 농업인과 관계 기관·단체장 등 1,500여 명이 참석한 가운데 ‘제28회 고창군 농업인의 날’ 행사를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

‘농업은 첨단으로, 농촌은 풍요롭게, 고창은 미래로!’라는 주제로 열린 이번 행사는 기후변화와 농촌 인구 감소 등 어려운 환경 속에서도 농토를 지켜온 농가들을 격려하고 고창농업의 발전 방향을 함께 모색하기 위해 마련됐다.

이날 기념식에서는 지역 농업 발전에 헌신한 유공자들에 대한 표창이 이어졌다. 농림축산식품부 장관상을 받게 된 멜론연합회 김대현 회장을 포함해 총 25명의 유공 농업인이 군수 표창 등을 수상하는 영예를 안았다.

▲ 본행사에서는 휴머노이드 로봇이 등장해 농산물 모형과 농업정책 메시지, 행사 슬로건을 활용한 이색 기념 퍼포먼스를 연출해 눈길을 끌었다. 농업인 관계자들 수상사진ⓒ프레시안

특히 본행사에서는 휴머노이드 로봇이 등장해 농산물 모형과 농업정책 메시지, 행사 슬로건을 활용한 이색 기념 퍼포먼스를 연출해 눈길을 끌었다. 이는 전통 농업에 첨단 IT·로봇 기술을 접목하려는 고창군의 미래 비전을 상징적으로 보여줬다는 평가다.

부대행사 부스에서는 자율주행 트랙터 등 첨단 농업용 로봇과 고창군 주요 재배 품종이 전시됐다. 참가자들은 2026년 고창군 농업 분야의 주요 성과를 함께 둘러본 뒤, 이어진 ‘농업인 화합한마당’을 통해 서로의 노고를 격려하며 정을 나누는 시간을 가졌다.

행사를 주관한 김춘옥 농업인단체 고창군협의회장은 “어려운 여건 속에서도 묵묵히 농업 현장을 지켜온 농업인 여러분께 깊이 감사드린다”며 “오늘 이 자리가 서로 화합하고 고창농업의 지속가능한 미래를 함께 준비하는 든든한 계기가 되길 바란다”고 전했다.

심덕섭 고창군수는 격려사를 통해 “고창의 젖줄이자 생명산업인 농업을 지켜온 농업인들의 노고에 진심으로 감사드린다”며 “앞으로 농어촌기본소득 추진을 비롯해 첨단 농업기술 도입 확대, 청년농업인 육성 정책을 차질 없이 펼쳐 농가 소득 증대와 농촌 활력 증진에 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.