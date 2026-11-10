선관위특검 '개표상황표 위조' 수사에…또 "부정선거"라는 국민의힘

이태한 선관위특검이 6.3 경기도교육감 선거에서 나타난 선관위 직원의 '개표상황표 위조' 등 정황에 대해 압수수색에 돌입하자, 국민의힘은 "개표 부정이 확인됐다"(장동혁 대표), "이래도 부정선거가 없다고 단정할 수 있나"(주진우 의원)라고 정치 공세에 나섰다.

그러나 이미 지난 6월 11일 선관위가 전후관계를 밝히고 대국민 사과까지 한 사안을 놓고, 뒤늦게 이를 부정선거론과 연결하는 것은 무리하다는 지적이 예상된다. 특히 장동혁 대표는 이를 놓고 "표 도둑질"이라고까지 했는데, 광주시선관위 직원의 '개표상황표 위조 의심 행위'는 오히려 보수성향 후보에게 유리하게 작용했다.

장동혁 대표는 10일 선관위특검이 개표상황표 은닉·위조 혐의와 관련해 경기 광주시선관위 등을 압수수색했다고 밝힌 데 대해 소셜미디어에 "개표 부정이 확인됐다", "은닉과 위조로 개표 결과가 달라졌다"고 주장했다.

장 대표는 이어 "과연 이게 전부일까?", "전국에서 내 표가 얼마나 사라졌는지 아무도 모른다"고 의혹을 제기했다. 그러면서 "선관위의 '표 도둑질', 결국 모두 밝혀질 것"이라거나 "3.15 부정선거 주범은 사형을 선고받았다. 그 누구도 결코 심판을 피하지 못할 것"이라고 부정선거를 암시하거나 적시하는 표현을 사용했다.

국민의힘 주진우 의원도 페이스북 글에서 "이래도 부정선거가 없다고 단정할 수 있나"라며 "특검이 '경기도교육감 선거 개표 결과'가 은닉·위조된 정황을 확인했다. 선관위 직원이 고의로 개표 결과를 조작했고, 전국 어디에서도 조작이 가능했다는 뜻"이라고 주장했다. 주 의원은 '조작이 가능했다'는 가능성 제기 외에 실제로 조작이 이뤄진 실례를 제시하지는 않았다.

주 의원은 또 "직감은 했지만 막상 사실로 드러나니 너무나 놀랍다"며 "선관위 특검의 수사가 완전히 다른 국면으로 진입했다"고 주장하기도 했다.

그러나 장 대표와 주 의원 등 국민의힘 정치인들의 주장과 달리, 특검은 이날 △기존에 알려지지 않은 '개표 오류 또는 조작' 사례를 새로이 찾아낸 것이 아니고 △선관위 직원이 개표결과를 사실과 달리 입력한 것에 '선거 결과에 영향을 미치려는 의도'가 있었음을 밝혀냈거나 그런 의심을 할 만한 정황을 찾아낸 것도 아니며 △'표 도둑'이라는 표현이 연상시키는, 투표지 자체가 은닉·조작된 사례가 적발된 것도 아니다.

특검은 이날 언론 공지에서 "특검팀은 경기도교육감 선거 관련, 경기도 광주시선관위에서 발생한 개표결과 오(誤)입력 사건을 살피던 중 광주시선관위 직원이 개표상황표를 은닉하고 위조해 개표 결과가 실제와 달라지게 됐고, 사후에 위 은닉·위조 사실을 숨기기 위해 광주시선관위에서 개입한 정황을 확인하고 있다"고 했다.

즉 선관위 직원이 '은닉'한 것은 투표용지 자체가 아니라 선관위에서 개표 결과를 계산할 때 만드는 '개표상황표' 즉 중간 계산결과 집계·합산표였다는 얘기다. 특검은 그러면서 "이와 관련, 경기도선관위는 지난 6월 11일 '개표결과 착오입력 관련 대국민사과문'을 발표한 바 있다"고 부연했다.

특검이 언급한 당시 경기도선관위의 사과문을 보면, 이날 압수수색 대상이 된 '개표결과 오입력' 사건의 전모가 상술돼 있다. 당시 경기도선관위는 "개표사무원이 광주시 초월읍 '제9투표소'를 '제2투표소'로 오입력했다"며 그 결과 "제9투표소의 개표결과가 제2투표소와 제9투표소에 중복입력"됐다고 밝혔다. 그러면서 "제2투표소 개표결과를 임태희 668표, 안민석 582표로 공표한 바 있으나, 임태희 869표, 안민석 798표가 정확한 개표 결과임을 알려드린다"고 당시 설명했다.

즉 광주시선관위 직원의 '오입력' 결과는 임태희 668표, 안민석 582표로 임태희 후보가 86표 우세하다는 것이었으나, 실제로는 임태희 869표, 안민석 798표로 임 후보의 우세가 71표로 줄어들었다.

특검은 다만 선관위 직원이 이 과정에서 단순히 '오입력'에 그친 게 아니라 개표상황표를 '은닉·위조'한 정황을 확인했다고 했다. 실제 투표지를 센 숫자와, 오입력된 결과값의 차이를 메우려고 중간결과지를 조작하려 한 것으로 의심되는 대목이다.

경기 광주시 외에 성남시에서도 개표결과 오입력 사례가 발견됐고, 경기도선관위는 역시 6.11자 사과문에서 "교육감선거의 경우 (중략) 지역구 기초의원 선거구 순서에 따라 투표용지가 A형(임태희-안민석), B형(안민석-임태희)으로 달라진다"며 "해당 투표소는 B형 투표용지를 사용했으나, 개표보고시스템 입력화면상 후보자 순서는 '임태희-안민석'으로 설정돼있어 입력 과정에서 양 후보자 득표수를 착오입력했다"고 밝혔다. 그러면서 "개표 결과를 임태희 337표, 안민석 368표로 공표했으나, 정확한 개표결과는 임태희 368표, 안민석 337표"라고 정정했다.

광주시·성남시 등 2곳의 오류를 바로잡은 결과, 기존 개표 결과 안민석 후보가 37만9039표 앞서는 것에서 37만8992표 앞서는 것으로 표차가 47표 줄어들었다. 양 후보 특표 수가 임태희 317만8132표, 안민석 355만7171표에서 임태희 317만8364표, 안민석 355만7356표로 시정되면서다.

"개표 부정", "부정선거", "표 도둑질"이란 요란한 말이 겨눈 사건의 실체다.