고창군 지역사회보장협의체 역량강화대회…‘민·관 협력’ 촘촘한 복지망 구축

▲ ‘2026년 고창군지역사회보장협의체 역량강화대회’를 개최했다.ⓒ고창군

전북자치도 고창군 지역사회보장협의체(위원장 정찬원)가 지역복지 역량 강화와 민·관 협력 네트워크 구축을 위해 한자리에 모였다.

협의업체는 지난 9일 고창군 실내체육관에서 위원들의 역량을 높이고 화합과 소통을 도모하기 위한 ‘2026년 고창군지역사회보장협의체 역량강화대회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 지역사회 복지 증진을 위해 현장에서 발로 뛴 협의체 위원들의 노고를 격려하고, 주민 중심의 복지 공동체를 활성화하기 위해 마련됐다. 이날 현장에는 대표협의체와 실무협의체, 실무분과, 14개 읍·면 지역사회보장협의체 위원 등 약 500명이 참석해 끈끈한 연대의식을 다졌다.

이날 대회에서는 지역사회 복지 증진과 나눔문화 확산에 기여한 유공자에 대한 시상식도 함께 열렸다. 헌신적인 활동으로 귀감이 된 유공자 16명(고창군수상 14명, 고창군의회 의장상 2명)이 표창을 받으며 그간의 공로를 인정받았다.

특히 고창군지역사회보장협의체는 올해 6개 실무분과별 특화사업을 비롯해 14개 읍·면에서 총 93개의 특화사업을 추진하는 등 지역 특성과 주민 복지 수요에 발맞춘 맞춤형 사업을 활발히 펼쳐왔다. 이를 통해 복지 사각지대 발굴과 자원 연계의 중심축 역할을 톡톡히 해냈다는 평가를 받고 있다.

심덕섭 고창군수는 “지역사회보장협의체는 복지 사각지대 해소와 지역 자원 연계 등 고창 복지의 든든한 버팀목이 되어주고 있다”며 “앞으로도 민과 관이 깊이 소통하고 협력해 군민 모두가 체감할 수 있는 행복한 고창을 만들어 나가겠다”고 말했다.