천호성 전북교육감 “수험생 자신을 믿고 차분히 시험에 임하길”

2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 천호성 전북특별자치도교육감이 전북 지역 수험생들에게 따뜻한 격려와 응원의 메시지를 전했다.

천호성 교육감은 10일 수험생들에게 보내는 서한문에서 “여러분은 그동안 충분히 애쓰셨다”며 “이제 남은 것은 지금까지의 걸음을 믿고 이어가는 일”이라고 밝혔다.

천 교육감은 수능을 앞둔 수험생의 상황을 마라톤의 마지막 구간에 빗대며 “이럴 때일수록 달려온 속도와 호흡을 잃지 않는 것이 중요하다”면서 “시험장에 들어서면 긴장과 부담은 덜어내고, 지나온 과정과 여러분 자신을 믿으며 차분히 임하길 바란다”고 당부했다.

아울러 결과에 대한 부담보다 도전 과정에서 얻은 성장의 가치를 강조했다.

▲취임 100일을 맞는 천호성 전북특별자치도교육감이 <프레시안>과의 인터뷰에서 질문에 답을 하고 있다. ⓒ도교육청

천 교육감은 “꼭 이겨야 한다는 마음은 내려놓아도 괜찮다. 끝까지 꿋꿋하게 걸어가는 것, 그것이 지지 않는 마음”이라며 “기대만큼의 결과를 얻든 아쉬움이 남든 그 과정은 앞으로 여러분이 살아가는 데 든든한 힘이 될 것”이라고 격려했다.

이어 수험생 곁을 지킨 가족과 교사들에게도 감사를 표하며 전북교육청과 함께 새로운 출발을 응원하겠다고 덧붙였다.

이와 함께 전북교육청은 도내 수험생들이 안전하고 공정한 환경에서 시험을 치를 수 있도록 65개 시험장의 시설 점검과 현장 인력 배치를 마치며 본격적인 운영 채비에 들어갔다.

올해 전북 지역에서는 전주·군산·익산·정읍·남원·김제 등 6개 시험지구 65개 시험장에서 시험이 진행된다. 도내 응시생은 전년보다 464명 줄어든 1만 7473명이다. 시험은 오는 19일 오전 8시 40분부터 오후 5시 45분까지(일반 수험생 기준) 이어진다.

도교육청은 안정적이고 원활한 시험 운영을 위해 총 4300여 명의 관리·감독 인력을 현장에 투입한다. 시험 운영과 감독관 등 종사자 3900여 명 외에도 중앙협력관 12명, 파견감독관 65명, 경찰관 277명, 소방안전관리관 66명이 시험장 보안과 수험생 안전 관리를 맡는다.

특히 이번 시험에서는 스마트 안경 등 첨단 전자기기를 악용한 부정행위를 차단하기 위한 현장 대응이 한층 강화된다.

도교육청과 각 시험장에 스마트 안경 판별 전담 인력을 지정해 배치하고, 의심 사례 발생 시 즉각 대처할 수 있도록 한국교육과정평가원과 직통 비상 연락망을 운영한다. 감독관 대상 식별 교육과 현장 협의체 운영을 통해 현장 판단의 공정성과 객관성도 확보할 계획이다.

시설 안전 점검도 마무리 단계다. 도교육청은 지난 8월부터 시험장 방송시설 현장 점검을 마쳤으며, 전기와 가스 안전 상태를 최종 점검해 미비 사항이 발견될 경우 즉시 보완할 예정이다.

아울러 시험 주간인 16일부터 20일까지 도교육청과 교육지원청, 시험장 학교에 종합상황실을 설치하고 교육부 등 관계기관과 함께 비상 대응 체계를 유지한다.

수험생 예비소집은 시험 전날인 18일 오전 10시에 열린다. 수험생은 예비소집에 참석해 수험표를 받고 시험실 위치와 반입 금지 물품을 숙지해야 한다. 스마트 안경을 포함한 모든 전자기기는 시험실 반입이 전면 금지되며, 시험 당일에는 오전 8시 10분까지 입실을 마쳐야 한다.