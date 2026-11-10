화성 동탄 화남초교 앞 파손 볼라드 방치…어린이 안전 위협

경기 화성시 동탄구 장지동 915번지 화남초등학교 앞 보행로에 설치된 볼라드가 심하게 파손된 채 수개월째 방치돼 어린이들의 안전사고 우려가 커지고 있다.

문제가 된 볼라드는 상단 보호 부분이 파손돼 내부가 노출된 상태로, 가장자리에는 거칠고 날카로운 부분까지 드러나 있어 보행 중인 어린이들이 부딪히거나 손을 댈 경우 부상을 입을 위험이 있다.

▲화남초등학교 주변 볼라드 ⓒ프레시안(김원태)

실제로 지난 9일 해당 시설물로 인해 한 어린이가 손가락을 베이는 사고가 발생해 병원 치료와 파상풍 예방접종을 받은 것으로 확인됐다.

학교 측은 사고 위험을 인지하고 약 3개월 전 관할 행정관청에 시설물 보수를 요청했지만, 현재까지 별다른 교체 조치가 이뤄지지 않고 있는 상황이다.

학부모들은 이미 부상 사고까지 발생한 만큼 추가 사고를 막기 위한 신속한 정비가 필요하다고 지적하고 있다.

▲파손된 볼라드 ⓒ프레시안(김원태)

학부모 김 모 씨(38)는 "4학년인 아들이 등교하다 손을 베여 병원에서 치료받고 파상풍 주사까지 맞았다"며 "사고가 발생한 뒤 대처하기보다 위험 요소를 미리 제거하는 관계기관의 적극적인 조치가 아쉽다"고 말했다.

학교 관계자도 "3개월쯤 전 (유사한) 관련 민원을 접수하고 관할 행정관청에 시설 보수를 요청했지만 아직 별다른 연락을 받지 못했다"고 전했다.

학교 주변 보행로는 어린이들의 통행이 잦은 만큼 작은 시설물 파손도 안전사고로 이어질 수 있다. 특히 추가 피해를 막기 위해서는 관계기관의 신속한 현장 확인과 파손된 볼라드 교체 등 실질적인 안전 조치가 시급하다는 지적이다.