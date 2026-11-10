가을 한낮 산사에 울려퍼진 화합의 선율…부안 내소사 음악회 성료

전북 부안 능가산 자락의 천년고찰 내소사에서 깊어가는 가을 정취와 전통 선율이 어우러진 감동의 음악회가 펼쳐졌다.

부안군은 지난 7일 오후 내소사 경내에서 군민과 관광객 등 700여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 부안 내소사 가을 산사음악회’가 열렸다고 밝혔다.

대한불교조계종 내소사가 주최·주관하고 문화체육관광부와 부안군이 후원한 이번 음악회는 ‘빛의 순례, 꽃이 되다’를 주제로 마련돼 고즈넉한 산사 풍경 속에서 깊은 울림을 전했다.

▲가을이 무르익어 가고있는 7일 오후 전북 부안군 내소사 경내에서 산사음악회가 진행되고 있다.ⓒ

특히 음악회 본행사에 앞서 ‘부안 내소사 대웅보전 관음보살 벽화’와 ‘부안 내소사 설선당과 요사’의 국가지정문화유산 보물지정서 전달식이 함께 진행돼 뜻깊은 의미를 더했다.

내소사가 품은 역사적·예술적 가치를 되새기며 지역 문화유산의 보존과 계승 의지를 다지는 계기가 됐다.

무대는 강한준 지휘자가 이끄는 다음국악관현악단의 웅장한 연주를 바탕으로 ‘근원(Root)’, ‘번뇌(Klesha)’, ‘깨달음의 여정’, ‘빛의 회향’ 등 4가지 테마로 이어졌다.

장엄한 타종과 법고 연주를 시작으로 승무와 바라춤, 창작무용, 역동적인 모듬북과 대금 연주가 이어졌다. 여기에 테너·소프라노 성악과 판소리, 서양 합창이 절묘한 조화를 이루며 관람객들에게 묵직한 감동과 여운을 선사했다. 현장에서는 전통문화체험과 템플스테이 프로그램도 함께 운영돼 호응을 얻었다.

내소사 주지 재안 스님은 “가을 정취 속에서 마음을 나누는 산사음악회를 열게 돼 뜻깊다”며 “아름다운 선율이 가슴속 묵은 시름을 덜어내고 내면의 평화와 미소를 되찾아 주는 따뜻한 등불이 됐기를 바란다”고 전했다.

권익현 부안군수는 “내소사의 소중한 유산들이 국가지정문화유산 보물로 지정된 것을 진심으로 축하한다”며 “아름다운 산사의 정취와 선율이 함께한 이번 음악회가 모든 분에게 따뜻한 위로와 잊지 못할 감동의 시간이 되었기를 바란다”고 말했다.