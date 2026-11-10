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경기 광주시, 겨울철 제설대책 현장점검…폭설 대응태세 강화
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경기 광주시, 겨울철 제설대책 현장점검…폭설 대응태세 강화

전승표 기자  |  기사입력 2026.11.10. 14:21:57

경기 광주시는 지난 9일 겨울철 폭설과 한파에 대비해 '2026~2027년 동절기 제설대책 현장점검'을 실시했다고 10일 밝혔다.

이번 점검은 겨울철 강설로 인한 시민 불편과 도로 안전사고를 예방하고, 신속한 제설 작업을 위한 사전 대응체계를 확인하기 위해 마련됐다.

▲박관열 광주시장이 겨울철 제설대책 현황을 점검하고 있다. ⓒ경기 광주시

박관열 시장은 현장에서 제설대책 준비 상황을 보고받고 제설제 보관 상태와 제설차량, 살포기, 삽날, 굴삭기, 이동식 염수분사장치 등 장비 관리 실태를 점검했다. 효율적인 비상대응을 위한 모래주머니 제작 시연에도 참여하며 현장 대응 능력을 살폈다.

특히 주요 현안인 갈마터널 상행선 도로 열선 설치와 광남1동 전진기지 신축공사 진행 상황을 확인하고, 곤지암 전진기지도 방문해 동절기 대비 태세를 점검했다.

박 시장은 자율방재단과 도로보수원 등 현장 근무자들을 만나 겨울철 도로 안전을 위한 노고에 감사와 격려의 뜻을 전했다.

한편, 시는 오는 15일부터 내년 3월 31일까지를 동절기 제설대책 기간으로 정하고, 행정안전부 제설제 비축 기준인 1만4430톤과 제설장비 578대를 확보해 강설 예보 시 선제적인 제설 작업에 나설 계획이다.

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전승표

전승표 기자

메일보내기sp4356@hanmail.net

경기인천취재본부 전승표 기자입니다.

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