내 차로 영암 서킷 달린다…'2026 전남광주 모터페스티벌' 14일 개막

평소 도로에서 운전하던 내 차로 국제자동차경주장 서킷을 직접 달릴 수 있는 특별한 축제가 영암에서 열린다.

10일 전남광주시에 따르면 오는 14일부터 15일까지 이틀간 영암 국제자동차경주장(KIC)에서 일반 시민이 자신의 차량으로 서킷 주행을 체험하는 '2026 전남광주 모터페스티벌'을 개최한다.

이번 행사는 전문 선수와 모터스포츠 마니아 중심이었던 서킷 문턱을 낮추고, 일반 시민과 가족들이 자동차경주장을 즐길 수 있도록 마련됐다. 주행뿐 아니라 자동차 교육과 전시, 가족 체험 프로그램을 결합해 국제자동차경주장을 대중적인 모터레저 공간으로 활성화한다는 취지다.

▲차량들이 영암 서킷을 달리고 있다. 2026. 11. 10 ⓒ전남광주특별시

가장 눈길을 끄는 프로그램은 일반 승용차를 이용한 서킷 주행이다. 별도의 서킷 라이선스 없이 평소 운행하는 차량으로 참여할 수 있으며, 운전자는 사전 드라이버 브리핑과 안전교육을 반드시 이수해야 한다. 가족이나 친구도 추가 비용 없이 동승할 수 있다.

참가권은 차량 1대당 하루 기준으로 기본형 2만 원, 참여형 10만 원이다. 기본형은 드라이빙 스쿨 이론교육과 피트 포토존, 서킷 주행으로 구성되며, 참여형은 레이싱 결승선 통과 체험과 타겟타임 챌린지 등이 추가된다.

참가 차량은 하루 최대 200대로 제한하며 선착순 모집한다. 참가권은 네이버 쇼핑에서 '전남광주 모터페스티벌'을 검색해 구매할 수 있다.

축제는 주행·교육·전시 등 3개 분야에서 모두 7개 프로그램을 운영한다.

주행 분야에서는 레이싱 결승선 통과 체험과 타겟타임 챌린지가 진행되며, 교육 분야에서는 드라이빙 스쿨과 자동차 랠리 주행, 대학생 자작차 주행을 선보인다.

전시 분야에서는 출발선에 도열한 레이싱 차량을 가까이에서 관람하고 사진을 촬영하는 그리드워크와 참가 차량을 정비 공간인 피트에 배치해 기념사진을 남기는 피트 포토존이 운영된다.

가족 단위 방문객을 위한 무료 체험 프로그램도 마련됐다. 버스를 타고 F1 풀코스를 둘러보는 서킷 버스투어를 비롯해 안전요원이 운전하는 어린이 카트 체험, 슈링클스 키링 만들기 등을 무료로 즐길 수 있다.

성인 대상 카트 드리프트 체험과 어린이 전용 에어바운스 놀이공간도 운영한다. 이와 함께 푸드트럭과 KIC 굿즈샵도 마련해 방문객들에게 다양한 즐길 거리를 제공한다.

박숙희 관광산업과장은 "전문 선수와 마니아 중심의 모터스포츠를 일반 시민과 가족이 함께 즐길 수 있도록 마련한 행사"라며 "국제자동차경주장을 누구나 찾고 즐기는 모터레저 공간으로 만들어 나가겠다"고 말했다.