이원택 지사 “전주시 지원 필요성은 공감…컨벤션센터 건립 지원은 아냐"

이원택 전북특별자치도지사는 "전주시의 재정 지원 요청과 관련해 지원 필요성에는 공감하면서도 지원 대상과 규모는 아직 정해지지 않았다"고 밝혔다.

또 "전주시가 요청한 컨벤션 건립 지원을 확정한 것이 아니라 미래 전략산업 등을 포함해 지원 방식을 검토하고 있다"고 덧붙였다.

이 지사는 10일 오전 내년도 국가예산 관련 기자회견에서 전주시 예산 지원에 관한 질문에 “전주시에서 컨벤션을 지원해 달라는 요청이 있었고 다른 사안들도 있었다”며 “전주의 재정 여건이 어렵다는 것은 여러 경로로 확인했다”고 말했다.

이어 “전주가 전북의 메인 도시로서 기능과 역할을 해야 한다는 측면에서 도의 지원이 필요하다는 데 상당 부분 공감하고 있다”며 “전주시를 돕는 것을 검토하고 있다”고 밝혔다.

다만 지원의 구체적인 방향에 대해서는 “컨벤션으로 갈지, 전주시 전략산업으로 갈지, 전주시의 미래를 생각해서 어느 부분에 투자하는 것이 좋을지 심사숙고하고 있다”고 설명했다.

지원 규모와 도의 재정 분담 여부를 묻는 추가 질문에도 “재원의 규모나 분야를 구체적으로 정한 것은 아니다”라고 선을 그었다.

이 지사는 이재명 정부의 남은 임기 동안 각 도시가 성장동력 확보에 나서는 상황을 언급하며 전주시 역시 이 기회를 살려야 한다고 강조했다.

그는 “전주가 메인 도시로서의 기능을 상실하게 되는 것에 대한 우려가 크다”며 “전주를 전략적으로 성장시키고 지원하는 부분에 대해 고민하고 있다”고 말했다.

그러면서 “미래 전략산업이나 꼭 필요한 산업들이 무엇인지 도 자체적으로 정리하고 내부적으로 검토하는 과정에 있다”고 덧붙였다.

이어 이 지사는 "컨벤션을 지어 가지고 전주시가 확 바뀐다면 지원할 수 있다"고 말해 컨벤션센터 건립 지원에 대해서는 부정적 견해를 우회적으로 밝히기도 했다.

이날 답변은 전주시 지원 필요성에 대한 공감과 개별 사업에 대한 지원 결정을 구분한 것으로 풀이된다. 컨벤션 건립을 포함한 전주시 요청 사업 가운데 어떤 분야에 어떤 방식으로 재원을 투입할지는 도의 추가 검토를 거쳐 구체화될 전망이다.

한편 이 지사는 올림픽 유치와 관련한 전주시의 체육시설 재정 부담 문제에 대해서는 서울과의 경기 종목 배분 과정에서 재정 여건을 고려하고 있다고 밝혔다.

그는 “전주시가 부담하기 어려운 체육시설들이 있다”며 “그런 종목은 꼭 전주에서 대회가 치러지지 않을 수도 있다”고 말했다.