한국전력기술, 베트남 기업과 베트남 북부 500MW 해상풍력 공동개발협약 체결

한국전력기술은 9일 베트남 하노이에서 Minh Thach Group(이하 ‘민탁’)과 ‘베트남 북부 지역 500MW 해상풍력 발전 공동개발협약(JDA)’을 체결했다.

이번 협약은 베트남 북부 닌빈(Ninh Binh) 지역 인근 해역에 500MW 규모의 해상풍력발전단지를 개발하는 것을 목표로 하며, 재생에너지 투자·개발사인 민탁은 30MW 남빈(Nam Binh) 1 풍력 발전소 사업을 개발한 실적이 있으며, 베트남 현지에서 다수의 해상풍력 사업을 추진하고 있다.

한국전력기술과 민탁은 올해 4월 황호와(Hoang Hoa) 지역 115MW 연안풍력 공동개발협약을 체결한 데 이어, 이번에는 협력 범위를 500MW 해상풍력으로 넓혔다. 동시에 사업개발 과정에서 각 사가 수행할 역할과 비용 분담, 의사결정 절차도 구체화했다.

협약에 따라 한전기술은 공동개발 파트너로서 구조 안정성 및 풍력터빈·하부구조 검토, 투자비·운영비 최적화, 기본설계(FEED) 등 기술 분야를 담당하며, 민탁은 부지조사 등 초기 개발업무와 인허가, 부지·해역 사용권 확보를 담당하며 현지 정부 및 지역사회와의 협의를 주도한다. 전력구매계약(PPA) 협상은 한전기술과 협의해 추진한다.

또 공동운영위원회(JSC)를 구성해 개발전략과 사업계획을 검토하고 주요 의사결정을 함께 내릴 계획이며, 사업 추진 상황도 공동으로 관리해 한전기술의 엔지니어링 역량과 민탁의 현지 사업개발 경험을 효과적으로 연계할 것이라고 덧붙였다.

한전기술 관계자는 이번 협약을 통해 설계·조달·시공(EPC) 및 주요 기술용역에 대한 우선협상권을 확보해 현지 협력체계 구축을 넘어 베트남 해상풍력 시장 진출 가능성을 한 단계 높였다고 협약의 의미를 설명했다.

김태균 한전기술 사장은 “초기 단계인 베트남 해상풍력 시장을 선도하기 위한 기반을 양사가 함께 마련했다”며, “이번 협약이 양사의 동반 성장으로 이어지고, 나아가 한·베 에너지 협력의 모범 사례가 되길 기대한다”고 말했다.