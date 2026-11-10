대한체육회 산하 장흥 인재개발원, 주민 행사 위해 개방…상생 협력 실천

대한체육회가 장흥에 위치한 대한민국체육 인재개발원 시설을 주민들에게 개방하고 환경 정화 활동에 나서는 등 지역사회와의 상생 협력을 적극 실천했다.

10일 장흥군 가족센터가 주관하는 'K-water와 함께하는 주민 동행·화합 한마당' 행사를 위해 체육회는 인재개발원 내 다목적체육관을 개방하고 행사진행 및 운영 전반을 지원했다.

▲장흥 대한민국체육 인재개발원ⓒ대한체육회

한국수자원공사(K-water) 전남 서남권 지사와 장흥군, 장흥군 가족센터가 공동 추진한 이번 행사는 장흥 댐 건설로 인해 터전을 잃고 떠나야 했던 수몰민을 위로하고 지역 주민 간 화합을 도모하기 위해 마련됐다. 행사에는 약 300명의 지역 주민과 수몰민이 참석해 기념식과 공연 등 다채로운 프로그램에 참여했다.

체육 인재개발원은 이번 행사를 위해 시설과 운영 인력을 지원하며, 단순 체육인 교육을 넘어서 지역사회와 함께하는 열린 공간으로서 역할을 확대하고 있다.

나아가 지난달 29일에는 인재개발원 임직원과 협력업체 직원들이 함께 주변 환경 정화 활동을 펼치며 환경·사회·투명 경영(ESG) 실천을 이어갔다.

유승민 대한체육회장은 "대한민국체육 인재개발원이 체육인들을 위한 교육 장소를 넘어 지역사회와 소통하고 상생하는 열린 공간이 되길 바란다"며 "앞으로도 공공기관으로서 사회적 책임을 다할 것"이라고 밝혔다.