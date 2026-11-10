전경선 전남광주시의원 "민형배 시장의 적재적소 인사?…원전안전팀장은 사회복지직"

전남광주통합특별시의 재난 대응을 총괄하는 시민안전실의 '전문성 없는' 인사 배치가 도마 위에 올랐다. 영광 한빛원전 안전을 책임지는 원전안전팀장이 자신의 업무와 관련된 가장 기본적인 현황조차 제대로 파악하지 못하는 모습이 행정사무감사에서 그대로 드러나면서 시의 안전불감증에 대한 질타가 쏟아졌다.

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전경선 의원(더불어민주당·목포5)은 10일 전남광주통합특별시의회 안전건설위원회 행정사무감사에서 "시민의 생명과 직결된 자리에 비전문가를 앉혔다"며 시민안전실의 인사 문제를 정면으로 겨냥했다.

전 의원은 "민형배 시장이 인사는 전문성을 최우선 가치로 삼아 적재적소에 배치하겠다고 공언했다"면서 미리 준비한 시민안전실의 조직도 판을 들었다. 이 조직도에 따르면 사회재난의 핵심인 원전안전팀장은 사회복지직 공무원이었고, 자연재난대응팀장은 수의직 공무원이 맡고 있었다.

전 의원은 "시민의 생명과 안전이 달린 문제"라며 "이것이 과연 적재적소 인사인가"라고 따져 물었다.

김준영 시민안전실장은 "당장 저도 방재직이 아니라 행정직이다. 조직은 순환보직 체계로 돌아간다"벼 "부족한 부분은 조직 전체가 서로 보완하는만큼 감안해 주시면 감사하겠다"고 해명했다.

전 의원은 "시민의 목숨을 담보로 '감안해달라'는 말이냐"며 "실장이 과장, 국장 역할까지 다 할 수 있느냐. 그런 무책임한 말씀 하지 말라"고 질책했다.

전 의원의 언성이 높아지자 결국 김양미 원전안전팀장이 발언대에 섰다. 김 팀장은 "지난 10월 8일 발령왔으며 주된 근무 경력이 장애인복지과, 돌봄정책과, 아동청소년과 등 사회복지 분야"라고 밝혔다.

전 의원이 전국 원전이 총 몇 기인지, 전남광주 소재 원전, 멈춰 있는 원전 개수 등을 묻자 질문에 즉답하지 못하고 실장의 도움을 받아 답했다.

김 팀장은 원전 사고 시 초기 조치와 중장기 조치를 묻는 말에 제대로 답하지 못했다. 주민 대피를 결정하는 방사선 수치(마이크로시버트) 기준을 묻자 "그 수치까지는…"이라며 말끝을 흐렸다.

전 의원은 "이런 기본적인 매뉴얼조차 숙지하지 못하고 어떻게 시민 안전을 책임지겠다는 것이냐"며 개탄했다.

그는 "전문가를 채용해야 할 자리를 이렇게 운영하는 조직도에 문제가 있다. 이 문제는 안전실만의 문제가 아닌, 시 인사 시스템 전체의 문제"라며 인사담당관과 인사책임자인 민형배 시장의 행정사무감사 출석을 정식으로 요구했다.

앞서 모정환 의원(더불어민주당·함평) 역시 한빛원전 관련 문제를 지적했다. 모 의원은 "한빛원전 광역방사능방재센터가 관할인 전남광주가 아닌 전북 부안에 설치된 것은 명백한 정치적 실패"라며 "원전 사고 시 주민 통보가 지연되는 등 재난 대응 체계에 허점이 많다"고 지적하기 도 했다.

집행부 측에서도 "원전 영향이 영광과 인접 시·군이 있는만큼 통합특별시에 위치해야 맞다. 아쉬움이 남는다"고 답했다.