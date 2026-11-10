이원택 지사 "올림픽경기장, 전주시가 부담 어려운 시설은 서울시와 조정"

이원택 전북지사는 서울시와 2036하계올림픽의 공동개최를 위한 협상에서 "올림픽 경기장 가운데 전주시가 부담하기 어려운 시설 있다"며 "그런 종목은 꼭 전주에서 대회가 치러지지 않을 수 있다"고 처음으로 밝혀 주목되고 있다.

이원택 전북특별자치도지사는 10일, 2036 하계올림픽 유치를 위해 내년도에 편성한 22억 원은 국제올림픽위원회(IOC)와의 대화 대상 도시로 선정되는 데 집중하기 위한 예산이라고 밝혔다. 또 선정된 이후에는 추가경정예산을 통해 유치 활동비를 추가로 확보하겠다는 구상도 내비쳤다.

이 지사는 이어 "전주시가 감당하기 어려운 체육시설이 필요한 종목은 전주 이외 지역에서 개최할 가능성"도 언급

했는데 공동개최를 위한 서울시와의 협의에 앞서 경기 종목 배분 과정에서 전주시의 재정 여건을 고려하고 있다는 설명이다.

이 지사는 10일 오전 내년도 국가예산 관련 기자회견에서 올림픽 유치 대응 예산의 충분성과 전주시의 경기장 조성 재정 부담을 묻는 <프레시안> 의 질문에 이같이 답했다.

그는 올림픽 개최지 결정 일정과 관련해서는 “내년 3월에는 전략적 대화를 나눌 3개 도시로 압축되고, 2029년 중반기에 IOC에서 최종 결정이 난다”고 설명했다.

이어 “내년에 편성한 22억 원은 일단 전략적 대화 도시로 선정되는 데 집중하는 예산”이라며 유치 단계에 맞춰 예산을 나눠 편성하겠다는 방침을 밝혔다.

특히 '대화 대상 도시'로 선정될 경우 “내년 5월 추경에서 IOC를 상대로 한 유치 홍보 활동과 대국민 유치 활동 예산이 추가로 편성할 계획"이라고 말했다.

이에 따라 전북도는 내년 3월까지 대화 대상 도시 선정에 역량을 집중하고, 이후 선정 결과에 따라 5월 추경을 통해 후속 활동에 필요한 예산을 확보한다는 계획이다. 이 지사는 2028년과 2029년에도 당시 유치 진행 상황에 맞춰 대응하겠다고도 밝혔다.

전주시의 체육시설 조성 부담에 대해서는 서울과의 경기 배분을 통한 조정 가능성을 제시했다.

이 지사는 “전주시가 부담하기 어려운 체육시설들이 있다”며 “그런 부분들은 해당 종목의 대회가 꼭 전주에서 치러지지 않을 수도 있다”고 말했다. 이어 “전주와 서울 간의 경기를 조정할 때 그런 재정 여건도 고려하고 있다”고 덧붙였다.

이는 전주시의 시설 투자 부담을 서울과의 종목 배분 협의에 반영하겠다는 뜻으로 풀이된다. 다만 조정 대상 종목이나 시설, 구체적인 비용 분담 방안은 이날 공개하지 않았다.

앞서 이 지사는 전주시의 재정 지원 요청에 대해서도 지원 필요성에는 공감하면서 “컨벤션으로 갈지, 전주시 전략산업으로 갈지, 전주시의 미래를 생각해 어느 부분에 투자하는 것이 좋을지 심사숙고하고 있다”고 밝혔다. 전주시 지원의 구체적인 규모와 분야는 아직 정해지지 않았다고 설명했다.