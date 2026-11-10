경기도일자리재단, 특성화고 학생 140명 반도체 산업 현장 맞춤형 교육

경기도일자리재단이 특성화고 학생들의 반도체 산업 진출을 돕기 위해 산업 현장 중심의 맞춤형 교육을 추진하고 있다.

도 일자리재단은 수원고용센터, 한국폴리텍대학 성남캠퍼스, 수원공업고등학교와 협력해 특성화고 학생 140명을 대상으로 반도체 직무교육과 기업 현장체험을 운영한다고 10일 밝혔다.

▲경기도일자리재단 전경 ⓒ경기도일자리재단

이번 교육은 ‘2026년 경기도광역일자리센터 맞춤형 잡 크래프팅’ 사업의 하나로, 학생들의 전공 지식을 실제 산업 현장과 연결하고 취업역량을 높이기 위해 마련됐다.

재단은 지난 달부터 이달 10일까지 수원공업고등학교 1·2학년 학생 120명을 대상으로 총 3회에 걸쳐 교육을 진행했다. 교육은 반도체 소재와 공정 이론, 전문장비 실습, 직무체험, 전공과 경험을 활용한 취업 포트폴리오 작성 등으로 구성됐다.

특히 한국폴리텍대학의 전문 교육시설과 장비를 활용해 반도체 전·후공정을 직접 체험하도록 했으며, 학생들이 자신의 적성과 강점을 파악해 구체적인 진로를 설계할 수 있도록 지원했다.

오는 12일에는 반도체 분야 취업을 희망하는 3학년 학생 20명을 대상으로 기업 현장방문을 진행한다. 학생들은 기업 시설과 근무환경을 둘러보고 현직자와의 대화를 통해 산업 현장과 직무에 대한 이해를 높일 예정이다.

손일권 경기도일자리재단 서부사업본부장은 “이번 교육이 학생들의 반도체 산업에 대한 이해도를 높이고 관련 분야로 진로와 취업의 가능성을 넓히는 계기가 되길 바란다”고 말했다.