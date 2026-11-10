김제시, 새만금항 신항 연계 '크루즈·물류 산업' 육성 박차

▲김제시 크루즈·물류 산업 육성 기본구상 용역 최종보고회 개최ⓒ김제시

전북자치도 김제시가 내년 하반기 새만금항 신항 2선석 개장에 맞춰 지역의 핵심 인프라인 농생명·식품산업과 연계한 크루즈 및 물류 산업 육성 전략을 본격 추진한다.

김제시는 10일 시청 상황실에서 관계 공무원 기관 관계자 외부 전문가 등이 참석한 가운데 전북연구원이 수행한 ‘김제시 크루즈·물류 산업 육성 기본구상 용역’ 최종보고회를 개최했다.

이번 용역은 지난해 12월 국내 8번째 크루즈 기항지로 지정된 새만금항 신항의 활성화에 맞춰 선용품·식자재 공급과 콜드체인(저온 유통체계) 구축 등 연관 산업을 발굴해 지역 경제 파급효과를 극대화하기 위해 마련됐다.

새만금항 신항은 2030년까지 5만 톤급 6선석 2040년까지 총 9개 선석 조성을 목표로 개발 중이다. 김제시는 신항과 배후지역을 연결하는 물류·산업 연계 전략을 수립해 김제지역을 '새만금 글로벌 푸드허브'의 핵심 기지로 발전시킬 구상이다.

이날 최종보고회에서는 김제시의 농생명·식품산업과 내수면어업 등의 강점을 활용한 다양한 동반 성장 전략이 제시됐다. 주요 내용으로는 ▲크루즈 선용품 및 식자재 공급체계 마련 ▲콜드체인 연계 배후 물류 인프라 구축 ▲관광객 체류 및 소비 유도 인프라 조성 등이 포함됐다.

시는 이번 보고회에서 나온 전문가 의견을 수렴해 연내 기본구상을 확정하고 추진 과제별 우선순위를 검토할 예정이다. 이와 함께 농림축산식품부 새만금개발청 전북특별자치도 등 관련 기관과 적극 협력해 관련 사업의 국가계획 반영 및 국비 확보에 총력을 기울일 계획이다.

정성주 김제시장은 “이번 기본구상은 정부 국정과제를 새만금이라는 공간에 구체적으로 실현하는 대표 정책사업이 될 것”이라며 “크루즈 선용품 공급과 물류 인프라 확충 등 연관 산업을 집중 육성해 김제시를 환황해권 물류·관광 거점도시로 도약시키겠다”고 밝혔다.