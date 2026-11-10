김동민 인천시의원, 인천문화재단 경영평가 개선 과제 이행 부진 지적

인천광역시의회 문화복지위원회 소속 김동민 의원(더불어민주당·부평구2)이 인천문화재단의 경영평가 개선 과제 이행이 부진하다며 실효성 있는 이행 관리와 조직 전반의 쇄신을 촉구했다.

10일 인천시의회에 따르면 김 의원은 최근 열린 인천문화재단 2026년도 행정사무감사에서 지난해 경영평가 지적사항에 대한 후속 조치가 미흡한 점을 지적했다.

▲김동민 인천시의원 ⓒ인천광역시의회

인천문화재단은 지난해 경영평가에서 지적된 8건 가운데 직무 중심 인사관리 체계 고도화, 장애인 일자리 창출 및 고용 증진, 중장기 인력운영계획 마련, 신규사업 추진계획과 성과지표 구체화, 실적 부진 사업 관리방안 마련 등 5건을 아직 추진 중이라고 김 의원은 짚었다.

그러면서 김 의원은 지적사항의 신속한 이행을 주문하는 한편, 경영평가 지표 중 리더십 부문이 가장 미흡한 것으로 나타난 만큼 조직 운영과 조직문화 전반에 대한 점검이 필요하다고 강조했다.

김 의원은 “형식적으로 지적사항만 조치한다고 끝나는 것이 아니라 실제로 문화재단이 정상적으로 운영돼야 한다”며 “조직문화 전반을 면밀히 검토해 전체적인 쇄신이 필요한 시점”이라고 말했다. 이어 개선 과제 이행 결과를 추후 의회에 보고해 달라고 요청했다.

한편, 인천문화재단은 이번 지적에 따라 내년 상반기까지 경영평가 지적사항을 모두 조치하겠다는 방침이다.