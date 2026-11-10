이성윤 "신천지TF 조사결과 열람…30년 수사해온 사람으로 민망"

이성윤 더불어민주당 최고위원(전주을)이 신천지 의혹 태스크포스(TF) 조사 결과의 신빙성을 문제 삼으며 연일 김민석 대표를 겨냥했다.

이 최고위원은 10일 페이스북에서 “이날 오전 TF 조사 결과를 열람했다”며 “30년 간 조사, 수사를 해온 사람으로서 이런 조사 결과를 보는 것 자체가 민망할 정도였다”고 밝혔다.

그는 조사에 활용된 10만 명 이상의 신천지 명부에 대해 출처와 정확성을 확인할 수 없었다고 주장했다. 명부와 당원명부 대조에서 약 1만4000명이 일치했다는 결과를 전체 신도 규모에 적용해 당원 수를 추산한 방식도 문제 삼았다.

이 최고위원은 “확인되지 않은 자료에 추론을 더하고, 또 다른 추론으로 결론을 내린 격”이라며 행사 참석 사실이나 로고·옷 색깔 등을 신천지와 연결한 조사 내용도 비판했다.

이어 “김민석 대표가 전당대회에서 주장했던 ‘반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합’의 실체는 어디에도 없었다”며 “성공한 정치공작에 사후 알리바이를 제공하기 위한 것 아니었느냐”고 반문했다.

전날에도 그는 조사 결과를 국회의원과 지역위원장에게만 비공개 열람하도록 한 방식을 비판하며 자료 전면 공개를 요구했다.

또 언론 보도를 인용해 전당대회 당시 투표권을 가진 신천지 교인이 약 3300명으로 전체 투표 참여 인원의 약 0.4% 수준이었다며 “그 인원이 모두 투표했는지, 누구를 찍었는지도 모른다”고 지적했다.

이 최고위원은 “조사 결과를 전면 공개하고 피해 당원들에게 직접 사과해야 한다”며 재발 방지 약속과 함께 “이에 상응하는 엄중한 책임을 져야 한다”고 촉구했다.