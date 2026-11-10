국가예산 확보 '남선북마' 최훈식 군수…"1조300억원 '장수~남원 고속도로' 등 현안 총력전"

올해 첫 본예산 5000억원 시대를 활짝 열었던 최훈식 전북자치도 장수군수가 국회 예산심사 계절을 맞아 현안 해결을 위한 국비 확보에 사활을 걸고 남선북마 행보를 이어가고 있다.

최훈식 장수군수는 9일 국회를 찾아 이광재 국회 예산결산특별위원장을 비롯해 박지원·안호영·박희승 국회의원을 차례로 만나 군 주요 핵심사업의 필요성과 시급성을 설명하고 국회 차원의 전폭적인 관심과 국비 지원을 요청했다.

최훈식 군수가 지원을 요청한 주요 사업은 △남원~장수 고속도로 건설(총사업비 1조 3,660억 원) △국립 산림미래인재센터 조성(총사업비 500억 원)이다.

▲올해 첫 본예산 5000억원 시대를 활짝 열었던 최훈식 전북자치도 장수군수가 국회 예산심사 계절을 맞아 현안 해결을 위한 국비 확보에 사활을 걸고 남선북마 행보를 이어가고 있다. 최훈식 군수(촤측에서 첫번째)와 이광재 국회 예결특위 위원장(중간), 박희승 전북 의원(우측)이 함께 기념촬영을 하는 모습 ⓒ장수군

이들 사업의 총사업비는 각각 1조3660억원과 500억원의 매머드급 이어서 국회 예산심의 단계에서 반드시 일부 사업비가 반영돼야 한다는 주장이다.

두 지역간 교통 접근성 개선과 광역교통망 확충 차원에서 적극 추진 중인 남원~장수간 고속도로 건설사업은 전북 동부권의 교통 연결성 강화는 물론 전북 내륙과 영호남 지역 간 광역교통 접근성 개선 효과가 클 것으로 기대된다.

아울러 지역 간 인적·물적 교류 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 보여 최근 장수군과 더불어민주당 예산정책 간담회에서 싶도 있게 논의하는 등 현안으로 급부상한 상태이다.

최훈식 군수는 신규사업의 추진 기반을 마련하기 위한 용역비가 내년도 국가예산에 반영될 수 있도록 중점 건의했다.

▲최훈식 군수는 신규사업의 추진 기반을 마련하기 위한 용역비가 내년도 국가예산에 반영될 수 있도록 중점 건의했다. 최훈식 군수(사진의 좌측 두번째)가 박지원 전북 출신 의원(우측 첫번째)에게 현안을 건의하는 모습 ⓒ장수군

최훈식 군수는 "미래 성장동력 마련을 통해 지역이 도약하기 위해서는 국가예산 확보와 지역 현안 해결이 절대과제"라며 "국회 예산심사 마지막까지 지역 국회의원과 전북자치도 등과 긴밀히 협력해 핵심사업들이 하나도 빠짐없이 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

장수군은 올해 국도비 예산 2144억 원을 확보하며 사상 첫 본예산 5000억원 시대를 여는 등 새로운 발전적 모멘텀을 만들어 가고 있다. 올해 국도비 확보액은 전년도 대비 443억원(9.52%) 증가한 역대 최대 규모이다.