부안군 올해산 건조벼 1만2882톤 매입 착수…"농가 소득안정 보탬 기대"

전북 부안군이 쌀값 안정과 농가 경영 불안 해소를 위해 2026년산 공공비축미곡 건조벼 매입에 본격 돌입하며 연말까지 총 1만 2882톤을 사들인다.

이번 수매는 쌀 소비 감소와 영농비 상승 등으로 어려움을 겪는 지역 농가의 판로를 보장하고 쌀 수급을 조절하기 위한 핵심 조치다. 부안군은 지난 9일 첫 수매를 시작으로 오는 12월 말까지 정부양곡 보관창고 36곳(농협 9곳, 민간 27곳)에서 읍·면별 일정에 맞춰 차례로 매입을 추진한다.

올해 매입 물량은 건조벼 5994톤을 비롯해 산물벼 4954톤, 쌀 가공산업 육성을 위한 가루쌀 1934톤 등 총 1만 2882톤 규모다. 매입 대상 품종은 전북 지역 대표 벼 품종인 신동진과 참동진이며, 가루쌀은 바로미2 품종에 한한다. 다른 품종이 혼입돼 불이익을 받지 않도록 사전 품질 검사 지도도 병행한다.

▲권익현 전북 부안군수가 10일 올해산 공공비축미 매입 현장을 방문해 낟알을 살펴보고 있다. ⓒ

수매 현장 점검도 즉각 이뤄졌다. 권익현 부안군수는 10일 행안면 한영창고 수매 현장을 찾아 출하 상황과 등급 판정 과정을 직접 살피고 쌀값 하락 우려 속에서도 벼 수확을 마친 농업인들을 격려했다.

권 군수는 현장에서 농가 애로사항을 듣고 “출하와 검사 과정에서 무엇보다 안전사고가 발생하지 않도록 현장 관리에 만전을 기해 달라”고 현장 관계자들에게 당부했다.

부안군은 농가 혼선을 줄이기 위해 출하 일정과 규격을 사전에 안내하는 한편, 농협 및 국립농산물품질관리원 등 관계기관과 협력해 농업인 대기 시간을 줄이고 수매 편의를 높일 계획이다.

부안군 관계자는 “어려운 영농 여건 속에서도 고품질 쌀 생산에 힘써준 농민들의 노고에 감사드린다”며 “공공비축미곡 매입을 차질 없이 마무리해 농가 소득 안정과 지역 쌀 산업 경쟁력을 지키는 데 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.