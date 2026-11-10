완주군 공약이행평가단 출범…22명 위원 임기 내 이행 상황 감시

전북 완주군이 민선 9기 공약 사업의 실효성을 높이고 군민 중심의 정책 검증을 이끌어갈 공약이행평가단을 공식 출범시켰다.

완주군은 10일 군청 중회의실에서 ‘민선 9기 공약이행평가단 위촉식 및 1차 회의’를 열고 군민 위원 22명을 위촉했다.

이번에 구성된 평가단은 민선 9기 임기 동안 군정 핵심 공약 사업의 진행 상황을 직접 확인하고 이행 실적을 정밀하게 점검·평가하는 핵심 감시관 역할을 맡는다.

특히 평가단은 단순한 모니터링에 그치지 않고 사업 추진 과정에서 드러난 문제점에 대한 개선 방안을 군에 건의하고 실질적인 자문 역할을 수행한다.

▲전북 완주군 민선 9기 공약이행평가단 위촉식 및 1차 회의가 10일 열린 가운데 22명의 위촉된 위원들이 유희태 군수와 기념촬영을 하고 있다. ⓒ

이날 첫 회의에서도 민선 9기 공약 전반에 대한 총괄 현황을 공유받은 뒤 제출된 주요 공약 조정 안건을 직접 심의하고 의결하는 등 본격적인 역할 수행에 나섰다.

완주군은 평가단의 안건 심의에 이어 오는 12월 주민배심원제를 본격 가동해 다양한 지역 주민의 의견을 수렴할 예정이다.

평가단의 정밀 검증과 주민배심원단의 심층 논의 결과를 종합 반영해 민선 9기 공약 실천 계획을 최종 확정하고 군민에게 공개할 방침이다.

유희태 완주군수는 “공약은 군민과의 소중한 약속이자 군정 운영을 이끄는 핵심 기준”이라며 “공약이행평가단을 통해 수렴된 군민의 생생한 목소리를 사업 추진 과정에 면밀히 반영해 실질적인 변화와 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.