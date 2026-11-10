참여와 나눔으로 '톡톡 튀는' 완주군청소년문화의집 올해 '4관왕' 위업 달성

지역의 문제점을 스스로 찾고 직접 해결에 나선 전북 완주군 청소년들이 도내 청소년활동 무대에서 4관왕에 오르는 눈부신 성과를 거뒀다.

완주군청소년문화의집은 지난 7일 열린 ‘2026 전북특별자치도 청소년활동 어워즈’에서 청소년 참여와 자원봉사 분야의 주요 상 4개를 휩쓸며 지역사회를 변화시킨 남다른 실천력을 입증했다.

이번 쾌거는 청소년들이 책상 앞을 벗어나 마을의 안전과 복지, 청소년 정책을 직접 기획하고 발로 뛰며 일궈낸 결실이다.

청소년참여위원회 ‘가온’과 청소년운영위원회 ‘아띠’는 나란히 전북특별자치도지사 표창을 품에 안았다. ‘가온’은 또래 청소년들의 목소리를 생생하게 담아 완주군에 실효성 있는 정책을 제안해 온 노력을 인정받았으며, ‘아띠’는 가족 볼링·탁구대회를 직접 기획해 운영하고 시설 안전 점검까지 주도적으로 이끌며 호평을 받았다.

▲완주군청소년문화의집ⓒ

지역 이웃을 향한 따뜻한 나눔과 첨단 기술을 접목한 스마트 봉사활동도 빛을 발했다. 봉사동아리 ‘인터랙트’는 노인들을 위한 경로당 나눔과 농촌 일손 돕기, 환경정화 활동을 꾸준히 펼쳐 전북특별자치도교육감상을 수상했다.

특히 ‘피지컬 AI 기반 스마트 안전지킴봉사단’은 인공지능 기술을 활용해 등하굣길 통학로 주변의 위험 요소를 직접 조사하고 ‘우리 동네 안전지도’를 제작·공유해 한국청소년활동진흥원 이사장상을 거머쥐며 주목받았다.

최정선 완주군청소년문화의집 관장은 “청소년들이 주체가 되어 지역의 크고 작은 문제를 고민하고 스스로 변화를 만들어낸 값진 결과”라며 “완주의 미래인 청소년들이 자신만의 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 든든한 디딤돌 역할을 이어가겠다”고 말했다.