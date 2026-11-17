경남 진주 소재 한국산업기술시험원(KTL)이 한국프레스센터에서 열린 '제19회 대한민국소통어워즈'에서 대한민국소셜미디어대상을 수상했다고 16일 밝혔다.

KTL은 대한민국소셜미디어대상과 함께 ▶대한민국소통대상 기타공공기관 부문 대상 ▶대한민국인터넷소통대상 ▶대한민국디지털콘텐츠대상 ▶콜라보 부문 대상을 수상해 총 4관왕에 올랐다.

KTL은 2024년부터 3년 연속 대한민국소통어워즈 4관왕을 달성하며 SNS 채널 운영과 콘텐츠 경쟁력·정책소통 활동 전반의 우수성을 인정받았다.

▲홍성진 정책기획실장(가운데)이 수상 후 기념촬영하고 있다. ⓒKTL

홍성진 정책기획실장은 "KTL은 국민·고객과의 양방향 소통을 위해 유튜브·인스타그램·블로그 등 5개 뉴미디어 채널을 운영하고 있다"며 " 첨단산업·탄소중립 등 정부 정책과 연계한 주요 사업과 시험인증 성과를 인공지능(AI) 활용 콘텐츠·인플루언서 협업·직원 출연 영상 등 다양한 방식으로 제작·확산하고 있다"고 말했다.

홍 실장은 "특히 AI를 활용한 뮤직비디오형 홍보영상과 마스코트 '클리버'를 활용한 콘텐츠를 선보였다"면서 "유튜브와 인스타그램 등 채널별 인플루언서와 협업해 일반인에게 생소한 시험인증 현장을 쉽고 친근하게 소개했다"고 밝혔다.

그러면서 "시험인증의 공익적 가치를 알리는 등 전문성과 친근함을 두루 갖춘 콘텐츠를 꾸준히 선보인 점에서 높은 평가를 받았다"고 의미를 부여했다.

홍성진 실장은 "국민과 고객의 눈높이에서 시험인증의 역할과 기관의 성과를 알리기 위해 이어온 노력이 결실을 맺어 뜻깊다"고 하면서 "앞으로도 다양한 디지털 기술과 소통 채널을 활용해 국민과 고객이 공감하고 신뢰할 수 있는 콘텐츠를 꾸준히 선보이겠다"고 강조했다.