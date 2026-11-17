후쿠시마 원전 오염수의 해양방류가 시작된 지 3년이 넘었다. 일본 정부와 도쿄전력은 방류가 계획대로 진행되고 있으며, 주변 해역의 방사성물질 농도에도 특별한 이상이 나타나지 않았다고 발표하고 있다. 국제원자력기구(IAEA)도 일본 측의 측정능력과 방류에 따른 방사선학적 영향에 대한 기존 평가를 재확인하고 있다.

실제로 2026년 9월 발표된 IAEA의 분석기관 간 비교평가에서는 일본 분석기관의 측정 결과가 국제적인 비교검증에서 높은 신뢰성을 보였으며, 후쿠시마 주변 해양환경의 방사성핵종 농도도 비교적 낮고 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 평가됐다(International Atomic Energy Agency(IAEA), Third Interlaboratory Comparison on the Determination of Radionuclides in the Marine Environment, 2026.9.).

이러한 과학적 결과를 부정할 이유는 없다. 그러나 여기서 질문을 끝낼 수는 없다. 누가 바다의 방사능을 측정하는가. 무엇을 얼마나 오랫동안 측정하며, 그 결과를 누가 검증하고 판단하는가. 후쿠시마 문제는 이제 단순한 방사능 수치의 논쟁을 넘어 측정의 독립성과 정보공개, 시민의 참여권을 묻고 있다.

도쿄전력은 측정의 주체이자 사고의 책임자다

후쿠시마 제1원전의 운영사업자인 도쿄전력(TEPCO)은 해양방류 전 처리수의 방사성핵종 농도를 분석하고, 해수로 희석한 뒤 방류구 주변 해역의 방사성물질 농도를 측정한다. 일본 환경성과 수산청, 후쿠시마현도 별도의 해수와 수산물 모니터링을 실시하고 있다.

2026년 10월 26일 한국 정부의 공식 브리핑에 따르면 도쿄전력은 24차 방류에서 약 7,852㎥의 처리수를 바다로 내보냈다. 여기에 포함된 삼중수소의 총 방사능은 약 1조 2천억 Bq(베크렐)이었다. 희석 후 측정된 삼중수소 농도는 리터당 159~232Bq로, 도쿄전력이 설정한 방출관리 목표치인 리터당 1,500Bq보다 낮았다(대한민국 국무조정실, 「후쿠시마 오염수 방류 관련 브리핑(336차)」,2026.10.26., https://m.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156786446).

이처럼 농도와 총 방출량은 함께 살펴야 한다. 농도가 기준보다 낮다는 사실은 중요하지만, 장기간에 걸쳐 얼마나 많은 방사성물질이 방출되는지, 해양환경에서 어떤 변화가 나타나는지에 관한 질문까지 대신하지는 못한다.

도쿄전력은 원전사고를 일으킨 사업자이면서 방류를 시행하고 측정자료를 생산하는 기관이다. 바로 이 때문에 측정 결과의 외부 검증과 정보공개가 중요하다. 물론 사업자가 직접 측정한다는 이유만으로 그 결과가 잘못됐다고 볼 수는 없다. 그러나 사고와 방류에 대한 책임을 지는 기업의 자료에만 의존해서는 사회적 신뢰를 충분히 확보하기 어렵다.

도쿄전력의 책임은 방류기준을 준수하는 데서 끝나지 않는다. 처리수의 핵종별 농도와 총 방출량, 측정방법과 검출한계, 이상 발생 시 대응조치를 지속적으로 공개해야 한다. 외부 연구기관과 시민이 자료를 독립적으로 검증할 수 있도록 협력하는 것도 필요하다.

무엇보다 후쿠시마의 오염수는 2011년 원전사고가 남긴 결과다. 사고원자로의 연료데브리(찌꺼기)와 오염수 발생 문제가 계속되는 한, 방류는 수십 년에 걸친 장기적인 사고관리의 일부일 수밖에 없다.

일본 정부는 과학적 검증뿐 아니라 사회적 책임도 져야 한다

일본 정부는 환경성·수산청·후쿠시마현의 조사와 IAEA의 국제검증을 통해 방류의 안전성을 설명하고 있다. 2026년 10월 28일 IAEA가 발표한 해양환경 분석 결과에는 일본뿐 아니라 중국·한국·뉴질랜드·러시아·스위스의 분석기관이 참여했다. 11월 4일에는 중국·한국·러시아·스위스 등이 참여한 방류 전 희석수 분석 결과도 발표됐다. 두 결과 모두 IAEA의 기존 안전성 평가와 일치하는 것으로 보고됐다. 국제검증의 확대는 긍정적이다. 그러나 일본 정부가 책임져야 할 문제는 측정의 정확성만이 아니다.

2015년 일본 정부와 도쿄전력은 관계자의 이해 없이는 처분하지 않겠다는 취지의 약속을 했다. 하지만 어업계의 반대가 이어지는 가운데 2023년 8월 해양방류가 시작됐다. 당시의 '이해'가 법적 동의권과 동일한 것은 아니지만, 이해관계자의 신뢰를 충분히 얻지 못했다는 문제는 여전히 남는다.

지난 9월 일본학술회의가 발표한 「ALPS 처리수의 해양방출 영향평가와 과제」도 현재까지의 낮은 방사선학적 영향 평가를 인정하면서, 합의 형성 과정은 성공했다고 말하기 어렵다고 지적했다. 장기적인 환경모니터링과 독립적이고 공개적인 평가체계의 중요성도 제기했다(日本学術会議, 「ALPS処理水の海洋放出の影響評価と課題」, 2026年9月3日).

일본 정부는 방류가 국제안전기준에 부합한다는 사실을 설명하는 데 머물러서는 안 된다. 해양방류 이외의 대안은 충분히 검토됐는지, 장기간의 감시비용과 어업피해 대책을 누가 부담할 것인지, 어민과 지역주민이 향후 조사와 의사결정에 어떻게 참여할 것인지에도 답해야 한다. 과학적 안전성에 대한 평가와 해양방류라는 정책 선택의 사회적 정당성은 구분해야 한다.

▲ 환경보건시민센터, 서울환경운동연합 등 환경단체 회원들이 서울 종로구 세종문화회관 앞에서 후쿠시마 원전 오염수 방류를 규탄하며 '일본 불매운동'을 제안하고 있다. ⓒ연합뉴스

중국은 반대하면서도 측정 결과를 인정했다

후쿠시마 해양방류에 강하게 반대해 온 중국의 대응은 눈여겨볼 만하다. 중국은 2024년 9월 일본과 협의를 통해 IAEA 체계 아래 장기적인 국제감시와 독립적인 시료 채취에 참여하기로 했다. 이후 중국 전문가들은 후쿠시마 인근에서 해수와 해양생물 시료를 직접 채취했다.

2025년 4월 중국 외교부는 그해 2월 채취한 시료를 분석한 결과 삼중수소와 세슘-134·137, 스트론튬-90 등의 방사성핵종 농도에서 이상이 확인되지 않았다고 발표했다. 중국 정부는 이 결과를 인정하면서도 한 차례의 조사에서 이상이 없었다는 사실만으로 장래의 모든 위험이 없다고 보장할 수는 없다고 설명했다. 해양방류에 대한 반대 입장과 장기적인 독립감시 요구도 유지했다(中国新闻网, 「中方介绍二月对福岛核污染水独立采样检测结果」, 2025.4.7. http://ww

w.chinanews.com/gn/2025/04-07/10395676.shtml).

중국의 외교적 입장에 동의하느냐와 별개로, 이러한 대응은 하나의 중요한 원칙을 보여준다. 정책에 반대하더라도 측정 결과는 있는 그대로 인정하고, 불확실한 부분은 추가 검증을 요구해야 한다는 것이다.

태평양도서국들도 일찍부터 해양방류에 대한 우려를 제기해 왔다. 태평양도서국포럼(PIF)은 독립적인 과학자들의 검토를 추진하고 일본 정부와 협의했다. 이 지역에는 과거 핵실험으로 인한 피해와 기억이 남아 있다. 바다를 단순한 오염물질의 희석 공간이 아니라 주민들의 생계와 문화, 미래세대의 삶을 지탱하는 공동자산으로 바라보는 이유다. 이들의 문제 제기는 과학적 안전성 평가를 무시하자는 것이 아니다. 영향을 받을 수 있는 국가와 지역사회가 정보를 얻고 검증에 참여할 권리가 있다는 요구로 이해해야 한다.

한국 정부는 어디까지 독립적으로 검증하고 있는가

그렇다면 한국 정부는 어떤가. 우리 정부도 손을 놓고 있는 것은 아니다. 해양수산부와 원자력안전위원회 등은 국내 해역과 수산물의 방사성물질을 조사하고 있으며, 한국원자력안전기술원 전문가들을 후쿠시마 현지에 파견하고 있다. 한국의 분석기관도 IAEA가 주관하는 국제 공동시료 채취와 분석에 참여하고 있다.

이러한 활동은 평가할 만하다. 그러나 국민이 확인할 수 있는 정보는 여전히 정부의 정기 브리핑과 요약된 검사 결과에 치우치기 쉽다. 국내 해역의 측정값이 기준 이내라는 발표와 후쿠시마 방류수 및 주변 해역에 대한 장기적인 독립검증은 서로 다른 문제다.

한국 정부가 어느 지점에서 어떤 시료를 채취하고, 어떤 핵종을 어떤 검출한계로 분석하며, 일본과 IAEA의 결과를 어떻게 비교하고 있는지 국민이 쉽게 확인할 수 있어야 한다. 특히 정부가 보유한 자료를 시민과 연구자들이 재분석할 수 있도록 원자료와 분석방법을 체계적으로 공개할 필요가 있다. 국내 대학과 민간 연구기관, 어민단체, 환경단체가 참여하는 공동검증체계도 검토할 만하다.

정부가 안전하다고 설명하는 것과 시민이 그 안전성을 스스로 확인할 수 있는 것은 다르다. 우리 정부의 책임은 국민을 안심시키는 데 그쳐서는 안 된다. 국민이 판단의 근거를 직접 확인할 수 있는 조건을 만드는 것까지 포함해야 한다.

시민측정소 다라치네가 보여주는 과학의 또 다른 얼굴

후쿠시마현 이와키시에는 시민들이 만든 '이와키방사능시민측정실 다라치네(たらちね)'가 있다.

2011년 원전사고 이후 설립된 이 기관은 식품과 토양, 해수의 방사성물질을 측정하고 어린이 건강검진과 상담 활동도 이어가고 있다. 삼중수소와 스트론튬-90까지 측정할 수 있는 분석시설을 갖추고 해양생물 조사에도 참여하고 있다(https://tarachineiwaki.org).

지난 8월 27일 국회에서 열린 후쿠시마 해양방류 3년 세미나에서 일본의 스즈키 유즈루 교수는 다라치네의 활동과 후쿠시마 바다에서 채집한 물고기의 조직 관찰 사례를 소개했다(스즈키 유즈루, 「후쿠시마 바다에서 보이기 시작한 것」, 후쿠시마 오염수 해양방류 3년 국회세미나 발표자료, 2026.8.27.). 여기서 중요한 것은 조사 결과를 과장하지 않는 태도다. 당시 발표에서는 해양방류 이후 세슘-137 농도가 증가했다고 인정할 만한 결과가 제시되지 않았으며, 일부 해양생물에서 관찰된 현상 역시 방사능 때문이라고 단정할 수 없었다.

그런데도 시민들은 바다로 나간다. 아직 충분히 알지 못하는 부분이 있고, 장기적인 변화를 계속 확인해야 하기 때문이다. 시민과학은 정부와 다른 결과를 찾아내기 위한 활동만은 아니다. 같은 결과가 나오면 신뢰가 높아지고, 다른 결과가 나오면 원인을 함께 검증할 수 있다.

물론 시민측정소 역시 분석장비의 교정과 품질관리, 분석기관 간 비교검증을 받아야 한다. 시민이 측정했다고 해서 과학적 검증의 기준이 달라질 수는 없다. 시민과학의 가치는 과학적 엄밀성을 유지하면서도 무엇을 조사할 것인가에 대한 질문을 시민에게 돌려준다는 데 있다.

바다를 감시하는 권리는 시민에게도 있다

후쿠시마 해양방류는 앞으로도 오랜 기간 계속될 것으로 예상된다. 따라서 지금 필요한 것은 일시적인 안심이나 공포가 아니라 장기적인 감시체계다. 도쿄전력은 사고와 방류에 대한 사업자로서의 책임을 져야 한다. 일본 정부는 측정의 투명성뿐 아니라 이해관계자의 참여와 장기적인 사회적 비용에 책임을 져야 한다. IAEA는 국제적인 검증의 신뢰성을 높여야 한다. 한국 정부 역시 독립적인 조사와 원자료 공개, 시민참여의 제도화를 강화해야 한다.

중국과 태평양도서국의 문제 제기는 해양환경 감시가 한 나라의 국내 문제가 아니라 국제적인 공공과제임을 보여준다. 후쿠시마의 다라치네는 시민도 그 감시의 주체가 될 수 있음을 보여준다.

과학적 측정 결과는 존중해야 한다. 현재 확인되지 않은 위험을 사실처럼 주장해서도 안 된다. 그러나 측정 결과가 낮다는 이유로 장기적인 감시와 시민참여의 필요성까지 사라지는 것은 아니다.

바다는 정부의 것도, 원전사업자의 것도 아니다. 어민과 시민, 그리고 미래세대가 함께 누려야 할 공동의 자산이다. 측정의 정확성은 과학의 문제다. 측정의 독립성과 참여권은 민주주의의 문제다. 후쿠시마가 우리에게 남긴 과제는 이 두 가지를 함께 지키는 일이다.