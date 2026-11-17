경남 산청군은 저출생과 지방소멸 위기에 대응하기 위해 '산청형 출생·보육·교육 생애주기 성장지원사업'을 추진한다고 16일 밝혔다.

이 사업은 아동 1인당 출생부터 고교 졸업까지 총 지원액을 2032년까지 단계적으로 최대 2억3000만 원까지 확대하는게 핵심이다.

현재는 약 8700만 원 수준으로 단계별 지원액은 이전 단계 지원을 포함한 누적 총액이다.

유명현 산청군수는 "군은 1단계 '성장 케어'(2026∼2028년)에서 초등학생 월 6만 원·중학생 월 9만 원·고등학생 월 12만 원을 지원하는 산청형 학생성장 지원사업을 도입할 계획이다"며 "2단계 '성장 플러스 케어'(2029∼2030년)에서는 기존 지원에 자기주도 학습과 진로 체험·상담 등 사업을 추가해 총지원액을 2억 원으로 늘릴 계획이다"고 말했다.

▲산청군의 출생·보육·교육 생애주기 성장지원사업을 펼치고 있다. ⓒ산청군

유 군수는 또 "3단계 '성장 올케어'(2031∼2032년)에서는 청소년 자산 형성과 사회 진출을 지원하는 '산청미래채움 펀드'를 추진해 총지원액을 최대 2300만 원까지 확대한다는 구상이다"고 덧붙였다.

그러면서 "2032년까지 단계별 확대 추진해 저출생·지방소멸 위기 대응하겠다"고 했다.

유명현 군수는 "이제는 산청군이 출생부터 학업·청년기 자립까지 생애 전 주기를 책임지고 지원해야 할 때이다"고 하면서 "사업을 차질 없이 추진해 학부모들이 경제적 부담을 덜고 청년과 젊은 부모들이 안심하고 정착할 수 있는 산청을 만들겠다"고 강조했다.