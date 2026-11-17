"청렴 캠페인 통해 공직자 모두가 함께하는 청렴문화 조성에 한뜻 모았습니다."

합천군은 지난 4일부터 13일까지 총 5회에 걸쳐 가회면체육관·가야국민체육센터·쌍책힐링센터에서 군수와 전 직원이 함께하는 청렴 캠페인을 실시했다고 16일 밝혔다.

김윤철 합천군수는 "이번 캠페인은 '2026년 합천군 공직자 역량강화 워크숍'과 연계해 마련됐다"며 "군수와 직원들이 한자리에 모여 청렴의 가치를 되새기고 실천 의지를 다지는 한편 직급과 세대를 넘어 모든 공직자가 함께하는 청렴문화 조성의 의미이다"고 말했다.

▲합천군은 청렴 캠페인을 벌이고 있다. ⓒ합천군

김 군수는 또 "참여 직원들은 공정한 업무처리·부당한 업무지시 근절·상호 존중과 배려 등 청렴한 공직사회 구현을 위한 핵심 가치를 공유하고 각자의 자리에서 청렴을 실천할 것을 다짐했다"고 덧붙였다.

그러면서 "군수부터 전 직원까지 솔선수범해 청렴한 조직문화를 만들어 나가겠다는 의지를 다지는 계기가 될 것"이라고 의미를 부여했다..

김윤철 군수는 "청렴은 공직자라면 누구나 지켜야 할 기본이자 군민과의 약속이다"고 하면서 "군수부터 전 직원이 솔선수범해 청렴을 생활화하고 서로 존중하고 배려하는 조직문화를 만들어 군민에게 신뢰받는 합천군이 될 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.