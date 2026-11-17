경남 진주시가 주요 간선도로와 도시계획도로의 확장·개설에 적극 나서면서 도로망 확충에 속도를 내고 있다.

시는 '진주~사천 국도 우회도로'의 조기 착공을 추진하고 '27호선 확장·개설사업'의 임시 개통으로 국도 3호선의 교통량을 분산하는 한편 '옛 진주역 도시계획도로 개설사업'을 착공해 시민들의 교통편의 증진에 본격적으로 나서고 있다고 17일 밝혔다.

김기식 교통안전국장은 "이미 포화 상태에 이른 국도 3호선의 교통량을 분산하기 위해 총사업비 2718억 원을 들여 총연장 6.1㎞의 '진주~사천 국도 우회도로'를 건설할 계획이다"며 "정촌면 일대에는 다수의 산업단지가 있어 출퇴근 시간대에 국도 3호선의 교통체증이 매우 심각한 상황이다"고 말했다.

▲신진주역세권~정촌 매동간(시도27호선) 도로 개설 위치도. ⓒ진주시

김 국장은 또 "국도 3호선의 교통량을 분산하고 정촌산단으로 출퇴근하는 차량의 통행 편의를 높이기 위해 27호선의 종점부인 정촌산단 인근 교차로 구간에 총사업비 15억 원을 들여 기존 왕복 2차로를 왕복 5차로로 확장해 이달에 임시 개통했다"면서 "신진주역세권~정촌 매동 간(시도 27호선) 도로 개설사업도 사업 재개를 앞두고 있다"고 덧붙였다.

그러면서 "기존 국도 3호선의 교통량을 분산하고 향후 진주~사천 국도 우회도로 개통에 선제적으로 대응한다는 계획이다"고 의미를 부여했다.

김 국장은 "강남동 일원 '옛 진주역 도시계획도로 개설사업'을 11월 착공했다"며 "이 도로는 총사업비 69억 원을 들여 총연장 252m의 도로를 개설하는 사업으로 내년 상반기 개통할 예정이다"고 밝혔다.

김기식 교통안전국장은 "옛 진주역 도시계획도로가 개설되면 문화시설 이용객과 주변 주민들의 접근성과 통행 편의가 향상될 것으로 기대한다"고 하면서 "앞으로도 주요 도로망을 체계적으로 확충해 시민들이 더욱 편리하고 쾌적하게 이동할 수 있는 교통 환경을 조성해 나가겠다"고 강조했다.