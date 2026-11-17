동북아 물류 플랫폼, 어떻게 하면 제도적으로 만들것인가?

민홍철 경남 김해시甲 더불어민주당 국회의원은 16일 롯데호텔앤리조트 김해 가야홀 '2026 김해동북아 물류플랫폼 정책세미나'에서 이같이 피력했다.

민 의원은 "동북아 물류 플랫폼 우리 김해만의 꿈은 아니다"라며 "우리 대한민국의 꿈이다. 그런데 그 꿈이 이제 현실로 다가오고 있다. 지난 8월 22일 날 출항했던 우리의 선적 페스타 크루즈의 아로야 아라로호(2700t)가 부산항을 출항해 러시아를 거쳐 유럽의 주요 항구를 거쳐서 되돌아 왔다"고 밝혔다.

즉 수에즈 운하로 가면은 거의 60일 이상이 걸리던 것을 50일만에 왔다는 것. 키로수로 따지면 2만 킬로미터를 1만 3천km 정도로 단축됐다는 것이다.

▲민홍철 경남 김해시甲 더불어민주당 국회의원이 '2026 김해동북아 물류플랫폼 정책세미나'의 주제발표를 하고 있다. ⓒ프레시안(조민규)

민 의원은 "동북아 물류 플랫폼은 국토균형발전 측면에서는 당연히 우리가 필수적으로 가져야 될 문제이다"며 "추풍령을 중심으로 수도권과 비수도권 산업의 양극화가 될 것이다"고 말했다.

민 의원은 "동북아 물류 플랫폼이 이제는 우리의 생존의 필수이다"면서 "김해 동북아 물류 플랫폼을 어떻게 하면 제도적으로 만들 것인가에 고민을 깊히 해야 한다"고 밝혔다.

민 의원은 "2018년도에 문재인 정부때 동남권 메가시티 개념이 새로 도입이 됐다가 그 다음에 김경수 지사가 또 주장을 했다"며 "지금은 국제 물류 진흥지역으로 준비를 하고 있다"고 말했다.

그러면서 "공항·항만·철도 프라이 포트가 형성된 지역이 가장 유리하다"고 의미를 부여했다.

민 의원은 "보통 물류지역이라 그러면 물류 창고만 있는 걸로 우리는 지금까지는 인식을 해 왔다"면서 "물류프랫폼 특별법에는 물류와 제조업을 해서 중간 무역 거점으로서 수송해 나가는 그런 내용도 포함돼 있다"고 밝혔다.

이른바 동남권 지역이 그야말로 대한민국에서 고부가가치를 실현할 수 있는 물류 거점으로 만들어보자 하는 게 이 법안의 취지다는 것이다.

민 의원은 "김해지역을 중심으로 한 동남권을 경상남도지사와 부산광역시장이 요청을 할 수 있도록 법에 규정을 해놨다"며 "시행령과 규칙이 만들어지면은 2027년 4월 8일 날 법 시행이 된다"고 말했다.

민홍철 국회의원은 "가락국 창건 2040년을 기점으로 동남권이 또 다른 하나의 발전 동력이 될 것이다"고 하면서 "물류플랫폼 특별법을 이제 만들어졌기 때문에 어떤 옥동자를 만들거냐는 이것은 우리의 책임이다"고 강조했다.

이로써 우리가 요구하는 바대로 그림을 그려야 된다는 것이다.