전남광주시 무안군의회 양영복 부의장의 취재기자에 대한 반말과 비하성 발언에 대해 무안군 출입기자들이 공동 대응에 나섰다.

무안군 출입기자들은 17일 오전 무안군의회를 방문해 임윤택 의장에게 양영복 부의장의 부적절한 언행을 규탄하는 성명서를 전달했다.

이번 성명서에는 언론의 정당한 취재활동을 무시하고 기자의 인격을 훼손하는 행위에 대해 강력한 유감을 표명하는 내용이 담겼다.

▲(좌측)임윤택 의장에게 무안군 출입기자단이 성명서를 전달하고 있다. 2026. 11. 17 ⓒ프레시안(서영서)

기자들은 성명을 통해 취재를 위해 의회를 방문한 기자에게 반말과 비하성 발언을 한 양 부의장의 언행은 단순한 개인 간의 갈등이 아니라 언론의 자유와 군민의 알 권리를 경시하는 태도라고 비판했다.

특히 지방의회는 집행부를 감시하고 견제하는 기관인 만큼 언론의 감시와 비판을 존중해야 할 책무가 있음에도, 정당한 취재활동을 하는 기자에게 권위적인 태도를 보인 것은 지방의원으로서의 공적 책임과 자질을 의심하게 하는 행위라고 강조했다.

기자들은 양 부의장에게 공개 사과를 요구하는 한편, 무안군의회 차원의 공식 입장 표명과 재발 방지 대책 마련도 촉구했다.

또한 임윤택 의장에게 이번 사태를 엄중하게 받아들이고 의회 차원의 책임 있는 조치와 소속 의원들의 언론관 개선을 위한 대책을 마련해 줄 것을 요구했다.

무안군 출입기자들은 "언론의 취재와 비판은 의원 개인을 겨냥한 공격이 아니라 군민의 알 권리를 보장하기 위한 정당한 활동"이라며 "언론을 무시하고 기자를 모욕한다고 해서 감시와 비판의 책무가 사라지는 것은 아니다"고 밝혔다.

이어 "이번 사태에 대한 책임 있는 사과와 재발 방지 대책이 마련될 때까지 언론의 권리와 취재활동을 지키기 위한 공동 대응을 이어가겠다"고 강조했다.

이날 임윤택 의장은 의회 개회에 앞서 "최근 의회에서 발생한 언론인들과의 원만하지 못했던 과정으로 군민 여러분과 언론인들께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.

이어 "언론은 국민의 알 권리를 대변하고 의회와 행정을 비추는 소중한 거울"이라며 "이번 일을 계기로 대내외 소통과 언론 응대 전반을 엄중히 돌아보고 품위와 상호 존중의 가치가 성숙하게 이어질 수 있도록 힘써 나가겠다"고 말했다.

▲임윤택 의장이 개회식에 앞서 군민 여러분과 언론인들께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 입장을 밝히고 있다. 2026. 11. 17 ⓒ무안군의회

앞서 지난 9일 지역 일간지 A기자는 악취 민원 해결을 위해 업체를 방문했다가 건조물침입 혐의로 고소당한 사건과 관련해 구체적인 경위를 확인하기 위해 양 부의장의 의회 사무실을 방문했다.

이 과정에서 양 부의장은 A기자에게 "○○○야', "사이비 기자들"이라는 표현을 사용하며 언성을 높였고, "내가 기자들에게 무릎을 꿇을 것 같냐"는 취지의 발언까지 한 것으로 알려졌다.