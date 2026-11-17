국립목포대학교 간호학과 학생들이 소록도에서 평생을 한센인들을 위해 헌신한 간호사 마리안느와 마가렛의 삶을 되새기며 간호전문직의 소명과 봉사의 가치를 배웠다.

17일 목포대에 따르면 간호학과는 최근 4학년 학생 59명이 전남 고흥군 소록도에 있는 마리안느마가렛 나눔연수원과 소록도병원을 방문해 PBL 기관탐방 및 전문가 특강에 참여했다.

이번 탐방은 4학년 전공필수 교과목인 '리더십과 볼룬티어십 연습'의 일환으로, 교내 PBL 지원센터의 지원을 받아 진행됐다.

▲간호학과 4학년 학생 59명이 단체 기념 촬영을 하고 있다. 2026. 11. 15 ⓒ국립목포대학교

학생들은 한센인들을 위해 40여 년간 보수 없이 헌신한 오스트리아 출신 간호사 마리안느와 마가렛의 삶과 봉사 정신을 현장에서 살펴보고, 간호사로서 갖춰야 할 책임감과 생명 존중의 가치를 되새겼다.

이번 현장 탐방은 단순한 기관 방문을 넘어 예비 간호사들이 의료인의 사회적 책임과 공동체 돌봄의 중요성을 직접 체감했다는 점에서 의미를 더했다.

특히 마리안느와 마가렛의 헌신을 통해 간호가 단순히 질병을 치료하는 기술을 넘어 환자의 존엄성을 지키고 소외된 이웃에게 희망을 전하는 실천임을 배우는 계기가 됐다.

특강은 사단법인 마리안느마가렛을 설립한 김연준 신부가 맡았다. 김 신부는 "간호사는 희망을 주는 사람"이라며 "아픈 사람에게는 따뜻한 미소 한 번이 사람을 살리는 힘이 된다"고 강조했다.

이어 "내가 왜 간호사가 되려고 하는지, 단지 취업 그 이상의 이유를 찾아야 한다"며 "그 이유가 확고해야 고단함을 이겨내고 자신의 직업을 사랑할 수 있다"고 당부했다.

특히 당시 의료진조차 접촉을 꺼리던 한센인들의 상처를 두 간호사가 맨손으로 돌봤던 일화를 소개하며, 환자를 한 사람의 인격체로 존중하는 진정성 있는 돌봄이 의료기술 못지않게 중요하다고 설명했다.

학생들에게는 "사랑받으려면 먼저 자신을 존중해야 한다. 자신을 다른 사람과 비교하지 말라"는 조언도 전했다.

특강 이후 학생들은 팀별로 개발 중인 지역사회 기반 서비스러닝 프로그램에 대해 김연준 신부와 강인정 나눔연수원장에게 자문을 구했다.

두 전문가는 건강형평성 실천 관점에서 지역사회 소외계층을 위한 프로그램을 설계할 때 고려해야 할 사항과 실질적인 운영 방향을 제시했다.

목포대 간호학과 관계자는 "이번 탐방은 학생들이 간호의 본질인 나눔과 헌신의 가치를 현장에서 체감하고, 미래 간호사로서의 전문성과 사명감을 키우는 계기가 됐다"고 밝혔다.

한편 학생들은 현장에서 얻은 경험과 전문가 자문을 바탕으로 지역사회 취약계층의 건강 문제를 해결할 수 있는 실천적 프로그램 개발에도 힘을 모을 계획이다.